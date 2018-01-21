تيسمسيلت : فتح سبعة أقسام مدمجة للأطفال ذوي الإعاقة الذهنية الخفيفة‎





· اقتناء حوالي 130 كرسيا متحركا لفائدة المعوزين

تم في الآونة الأخيرة بولاية تيسمسيلت فتح سبعة أقسام مدمجة لفائدة الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية الخفيفة حسبما أفادت به مديرة النشاط الاجتماعي والتضامن. أوضحت مفيدة العابد بأن هذه الأقسام التي تم فتحها على مستوى سبع مدارس ابتدائية في كل من ببلدية برج بونعامة وأولاد بسام وخميستي ولرجام وتيسمسيلت (قسمين)، ويضم كل قسم 12 طفلا تتراوح أعمارهم ما بين 6 و8 سنوات يشرف على تأطيرهم 36 مختصا في تربية الطفولة والأرطفونيا وعلم النفس وعلم التربية. وتندرج هذه المبادرة ضمن القرار الوزاري المشترك ما بين وزارتي التربية الوطنية والتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة المتضمن فتح أقسام مدمجة بالمؤسسات التربوية لفائدة الأطفال المصابين ببعض الإعاقات الخفيفة أو الإعاقات البصرية والسمعية وفق ذات المسؤولة. وتسعى مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن إلى توسيع هذه العملية لتشمل خلال الموسم الدراسي المقبل عديد المدارس الابتدائية المتواجدة عبر مختلف بلديات الولاية وذلك لضمان تكفل بيداغوجي واجتماعي للأطفال المعاقين. وعلى صعيد آخر كشفت المديرة "العابد" عن اقتناء مؤخرا حوالي 130 كرسي متحرك لفائدة الأشخاص المعوزين الذين يعانون إعاقة حركية حيث سيشرع في توزيعها قبل مطلع السنة المقبلة.

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