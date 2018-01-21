

عبد القادر بن صالح ممثلا لرئيس الجمهورية في مراسيم تنصيب الرئيس الليبيري الجديد ممثلا لفخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، حل اليوم الاحد، رئيس مجلس الأمة السيد عبد القادر بن صالح ، بالعاصمة الليبيرية مونروفيا ، للمشاركة



ملتقى وطني بالمركز الجامعي "صالحي أحمد" النعامة واقع الهجرة غير الشرعية وآليات مكافحتها 12فيفري واقع الهجرة غير الشرعية وآليات مكافحتها " محور ملتقى في 12 فبراير المقبل يشكل موضوع "واقع الهجرة غير الشرعية وآليات مكافحتها" محور ملتقى وطني سينتظم



حزب العمال يثمن تعليمة رئيس الجمهورية فيما يخص تطبيق الشراكة المؤسساتية (حنون) ثمن حزب العمال اليوم الأحد بالجزائر العاصمة تعليمة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للحكومة التي تنص على إلزامية الإخضاع لموافقته المسبقة أي اتفاق حول فتح



اجهاض مسيرة معطوبي الجيش بالعاصمة قام معطوبو الجيش، أمس، بغلق الطريق السيار بين العلمة وسطيف، حيث تدخلت قوات الدرك الوطني لإعادة فتح الطريق.وقام معطوبي الجيش بمحاولة تنظيم مسيرة في العاصمة



زمالي : 500 مليار دينار إعانة مالية لتسديد أجور المتقاعدين · تنصيب لجنة اقتراح مناصب العمل الشاقة كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ،مراد زمالي، أمس، أن الوزارة قامت بتخصيص إعانة مالية لفائدة المتقاعدين تقدر



مكتتبو "عدل 1 و2 "..يحتجون احتج بعض مكتتبي عدل 1 و2 بخصوص تأخر السكنات وللاستفسار عن مستقبلها، بعد طول مدة انتظارهم لها. وأكد بعض مكتتبي عدل 1 أنهم تلقوا وثائق التخصيص



تيسمسيلت : فتح سبعة أقسام مدمجة للأطفال ذوي الإعاقة الذهنية الخفيفة‎ · اقتناء حوالي 130 كرسيا متحركا لفائدة المعوزين تم في الآونة الأخيرة بولاية تيسمسيلت فتح سبعة أقسام مدمجة لفائدة الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية الخفيفة حسبما أفادت



"الأفسيو" يتحول إلى نقابة صوت أعضاء منتدى رؤساء المؤسسات ، أمس، بالأغلبية على مقترح تحويل المنتدى إلى نقابة، حسب ما أفاد به رئيس المنتدى على حداد. وقال علي حداد عبر



غول يجدد دعم "تاج" لرئيس الجمهورية أكد رئيس حزب تجمع أمل الجزائر "تاج"، عمار غول، أمس، أن الجزائر سجلت العديد من الانجازات وتشهد حراك كبير في شتى المجالات. واقترح غول خلال تجمع