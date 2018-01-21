"الأفسيو" يتحول إلى نقابة
صوت أعضاء منتدى رؤساء المؤسسات ، أمس، بالأغلبية على مقترح تحويل المنتدى إلى نقابة، حسب ما أفاد به رئيس المنتدى على حداد. وقال علي حداد عبر موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، "مرة أخرى، أعضاء منتدى رؤساء المؤسسات يرفعون التحدي وكانوا في الموعد بقرارهم السيد، حيث صوتوا بالأغلبية على مقترح تحويل المنتدى إلى نقابة"، وأضاف أن "قرار الجمعية العامة يجعلنا نلج إلى محطة أخرى في مسار المنتدى تفرض علينا جميعا بذل مجهودات أكبر لمواصلة تجسيد هدفنا السامي لجعل مؤسساتنا رائدة وأكثر تنافسية".
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