غول يجدد دعم "تاج" لرئيس الجمهورية





أكد رئيس حزب تجمع أمل الجزائر "تاج"، عمار غول، أمس، أن الجزائر سجلت العديد من الانجازات وتشهد حراك كبير في شتى المجالات. واقترح غول خلال تجمع له بالمدية توجيه الزيادة التي تفوق السعر المرجعي للبترول لدعم الاستثمار، مؤكدا بالقول:"..نقترح صب كل زيادة في اسعار للبترول فوق 50 دولار في صندوق الاستثمار للقطاعات الخمس المعول عليها للنهوض بالاقتصاد الوطني"، موضحا أنه "يجب أن نجمع كالطاقات والقدرات لبناء اقتصاد وطني خارج المحروقات". ويري رئيس الحزب أن إنشاء البطاقة الاجتماعية الوطنية، وتقديم الدعم للطبقات الهشة على شكل علاوات سيكون له اثر على ترشيد النفقات، باعتبار أنه بهذه الطريقة يوجه الدعم إلى مستحقيه ويتم التكفل بها جيدا وترشيد النفقات في نَّفْسٍ الوقت". ودعا غول للإسراع في تطبيق الاصلاحات العميقة والنوعية الخاصة بقانون البلدية والولاية، وقال "يلزمنا رئيس بلدية بصلاحيات كاملة نحن لا نريد أن تطغى سلطة الادارة على المنتخب يجب أن يكون توازن بين سلطة الادارة والمنتخب ويكون تعاون حتى لا تبقى مجلسنا مسدودة وتعمل بفعالية، كما ننادي من خلال القانون الجديد ان توضح الصلاحيات بدقة حتى لا تكون تدخلات سلبية". وثمن غول لقاء وزير الداخلية نور الدين بدوي، مع رؤساء المجالس الولائية والبلدية، والعمل على المستوي الوطني والمحلي"، واقترح أن يدعم بلقاءات محلية بإشراف وزارة الداخلية من خلال دورات تكوينية ولقاءات للتنمية المحلية، معلنا عن عقد خلال هذه السنة المؤتمر الأول للحزب يعد المؤتمر التأسيسي -حسبه- وسيكون ملم لجميع الجوانب وسيزكي على الشباب والمرأة والاطارات، حيث سيفتح لها مساحات جديدة لتساهم في بناء الوطن، وقال غول ".. الجزائر ستمر خلال السنة المقبلة بمرحلة مفصلية وهي الرئاسيات، ونؤكد أن الحزب سيلعب دورا مهما فيها". وجدد غول إعلان مبادئ الحزب وقال "وفاءه للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ثابت وأن دعمنا لبرنامجه امر دائم"، مثمنا المجهودات الكبيرة واليومية للجيش الوطني الشعبي من أجل ان يبقى الوطن في الراحة والاستقرار، وقال "ان مسالة الامن والاستقرار والتعايش الايجابي ليست مسؤولية الرئيس والجيش بل مسؤولية كل مواطن حتى لانكون في اجندة المغامرين بالوطن وحتى لا نترك الهفوة للعبث والأمن الذي جاء بعد سنوات الجمر اليوم يجب ان نعزز مبادئ المصالحة الوطنية".

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