بسبب مسيرة معطوبي ومتقاعدي الجيش المسالك المؤدية الى العاصمة تختنق
عرف الطريق السريع الرابط بين الجزائر العاصمة والبويرة صباح اليوم اختناق غير مسبوق على مستوى الطريق مما تحتم بالتدخل للوحدات التابعة للدرك الوطني بهدف فك الطريق بسبب ومطوبي ومتقاعدي الجيش الذين قرروا المشاركة في اعتصام وطني اليوم بالعاصمة ، وحسب مستعملي الطريق لهذا السبت بان ضخامة المسيرة التي قرر الداعون الى تنظيمها خلقت اضطرابا كبيرا على مستوى حركة السير في المداخل الشرقية للعاصمة التي شهدت هي الاخرى اضطرابا في السير هذا السبت ،
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