الفيفا يهدد بتجميد أنشطة الاتحاد الجزائري لكرة القدم
هدد الاتحاد الدولي لكرة القدم، بتجميد أنشطة الاتحاد الجزائري للعبة، في حال عدم تسوية بعض القضايا الخلافية بين بعض الأندية المحلية ولاعبيها السابقين الأجانب. وكشف رئيس اتحاد بلعباس، أن إدارة النادي، تلقت أمس الأول، مراسلة من الاتحاد الدولي، تطالبه بضرورة تسوية الشكوى التي تقدم بها لاعبه السابق جيسي مايلي من هولندا. وأكد قدور، في تصريحاته، أن مراسلة فيفا تحدثت عن خصم 6 نقاط من رصيد اتحاد بلعباس، في حال عدم تسديد رواتب اللاعب و سيتعرض لعقوبة الإيقاف، في حال عدم الامتثال لقراره. وأشار إلى أن إدارة اتحاد بلعباس تملك كل الأدلة، التي تؤكد تنفيذ كافة التزاماتها تجاه اللاعب المذكور، من جهته، أكد محفوظ قرباج، رئيس رابطة دوري المحترفين، أن الفيفا وجه نفس المراسلة إلى شباب بلوزداد.
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