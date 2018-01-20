توقيف عنصري دعم للجماعات الإرهابية بكل من وهران وسطيف
في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الاستغلال الجيد للمعلومات، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يوم 19 جانفي 2018، عنصري (02) دعم للجماعات الإرهابية بكل من وهران وسطيف الناحية العسكرية الخامسة . وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، ضبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وعين قزام وبرج باجي مختار/ن.ع.6، شاحنة و(04) مركبات رباعية الدفع وثمانية (08) أطنان من المواد الغذائية و(1000) لتر من زيت المائدة و(6000) لتر من الوقود و(864) وحدة من مواد التنظيف و(07) مولدات كهربائية و(07) مطارق ضاغطة وجهاز (01) كشف عن المعادن. من جهة أخرى، حجز عناصر الدرك الوطني (36650) وحدة من التبغ و(96) قرصا مهلوسا بكل من الأغواط وبسكرة /ن.ع.4.
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