إنقاذ عائلة من موت محقق جراء اختناقهم بالغاز أكسيد الكربون بمدينة خميستي "تيسمسيلت "
تمكن أعوان الحماية المدنية لتيسمسيلت اليوم الجمعة من إنقاذ عائلة من موت محقق جراء اختناقهم بالغاز أحادي أكسيد الكربون داخل مسكنهم بمدينة خميستي حسبما علم لدى مصالح الحماية المدنية. وأوضح ذات المصدر بأن أعوان الوحدة الثانوية للتدخل لدائرة خميستي قد تدخلوا في حدود الساعة منتصف النهار و32 دقيقة لانقاذ أم وخمسة من بناتها (تتراوح أعمارهن ما بين 18 شهرا و43 سنة) تعرضن لحالة إغماء جراء استنشاقهن لغاز أحادي أكسيد الكربون المبعث من سخان ماء متواجد بمطبخ مسكنهم بحي "54 مسكن" بمدينة خميستي.
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