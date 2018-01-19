

إنقاذ عائلة من موت محقق جراء اختناقهم بالغاز أكسيد الكربون بمدينة خميستي "تيسمسيلت " تمكن أعوان الحماية المدنية لتيسمسيلت اليوم الجمعة من إنقاذ عائلة من موت محقق جراء اختناقهم بالغاز أحادي أكسيد الكربون داخل مسكنهم بمدينة خميستي حسبما علم



توقيف ثلاثة مهربين بحوزتهم 1224 قرصا مهلوسا.و146 مهاجرا غير شرعي تم امس الخميس توقيف، ثلاثة (03) مهربين وحجز (1224) قرص مهلوس بكل من بسكرةالناحية العسكرية الرابعة .4 وعين صالح/الناحية العسكرية السادسة 6.كما تمكنت مفارز للجيش



اويحي الرئيس بوتفليقة ملك لكل الجزائرين قال الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، أن مناضلي التجمع الوطني الديمقراطي يدعمون رئيس الجمهورية إنطلاقا من قناعتهم الراسخة لهم . واكد في ذات



واردات قطع غيار السيارات لن يتم تعليقها أكدت وزارة التجارة في بيان لها يوم الخميس أنه "لن يتم تعليق واردات قطع غيار السيارات الضرورية لضمان صيانة الحضيرة الوطنية للسيارات و المركبات". و حسب



توقيف ثلاث تجار مخدرات بوهران أوقف عناصر الدرك الوطني ثلاثة (03) تجار مخدرات بحوزتهم (6500) قرصا مهلوسا بوهران



تعليق الاعتراف بإسرائيل حتى اعترافها بدولة فلسطين أعلن المجلس المركزي الفلسطيني في ختام اجتماعه المنعقد في رام الله في الضفة الغربية المحتلة، مساء أول أمس، تكليف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير “تعليق” الاعتراف



توقيف 05 مشبوهين بحوزتهم 600 غرام من القنب الهندي بالعاصمة عالجت مصالح أمن ولاية الجزائر قضيتين مختلفتين الأولى تتعلق بالحيازة و المتاجرة والترويج للمخدرات من نوع القنب الهندي، حيث تم توقيف شخص



ارتفاع انتاج المركب الغازي لتيقنتورين أعلن مدير تجمع الشركات سوناطراك-بريتيش بتروليوم (المملكة المتحدة) ستاتويل (النرويج) سليم جطو، عن ارتفاع انتاج المركب الغازي لتيقنتورين، مؤكدا "سجل انتاج المركب الغازي لتيقنتورين (ولاية



توقيف أربعة عناصر دعم للجماعات الإرهابية بكل من الشلف والجلفة في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الاستغلال الجيد للمعلومات، أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، يوم 16 جانفي 2018 بكل من الشلف والجلفة الناحية العسكرية الأولى،