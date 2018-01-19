توقيف ثلاثة مهربين بحوزتهم 1224 قرصا مهلوسا.و146 مهاجرا غير شرعي
تم امس الخميس توقيف، ثلاثة (03) مهربين وحجز (1224) قرص مهلوس بكل من بسكرةالناحية العسكرية الرابعة .4 وعين صالح/الناحية العسكرية السادسة 6.كما تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراستالناحية العسكرية السادسة وسوق أهراس ،تبسة والطارف /الناحية العسكرية الخامسة من حجز أكثر من (47987) لتر من الوقود.من جهة أخرى و في إطار محاربة الهجرة الغير الشرعية، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني يوم امس كذلك (146) مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من عين صالح /الناحية العسكرية السادسة 6 وتلمسان/الناحية العسكرية الثانية
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