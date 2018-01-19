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19/01/2018 18:33:00

توقيف ثلاثة مهربين بحوزتهم 1224 قرصا مهلوسا.و146 مهاجرا غير شرعي


 تم امس الخميس توقيف، ثلاثة (03) مهربين وحجز (1224) قرص مهلوس بكل من بسكرةالناحية العسكرية الرابعة .4 وعين صالح/الناحية العسكرية السادسة  6.كما تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراستالناحية العسكرية السادسة  وسوق أهراس ،تبسة والطارف /الناحية العسكرية الخامسة  من حجز أكثر من (47987) لتر من الوقود.من جهة أخرى و في إطار محاربة الهجرة الغير الشرعية، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني يوم امس كذلك  (146) مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من عين صالح /الناحية العسكرية السادسة  6 وتلمسان/الناحية العسكرية الثانية 

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