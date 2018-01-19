اويحي الرئيس بوتفليقة ملك لكل الجزائرين
قال الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، أن مناضلي التجمع الوطني الديمقراطي يدعمون رئيس الجمهورية إنطلاقا من قناعتهم الراسخة لهم . واكد في ذات السياق منتهزا فرصة لقاء دورة المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني بزرالدة امس الجمعة ، “في رسالة الى الامين العام جمال ولد عباس ان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رئيس كل الجزائرين كما نوه الأمين العام للأرندي بتحليل أعضاء مجلس الوطني للأوضاع الخارجية والداخلية، معتبرا إياه تحليلا صائبا وتحليل ينوه بالإنجازات ويضع الإصبع عن النقائص بعيدا عن الديماغوجية.وشدد المتحدث على دور الأرندي تنوير الرأي العام ومحاولة خلق الواقعية في أوساط الشعب، معتبرا أننا في عالم لا يرحم عالم لا يتغدى بالخطاب الرنان.
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