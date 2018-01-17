

توقيف ثلاث تجار مخدرات بوهران أوقف عناصر الدرك الوطني ثلاثة (03) تجار مخدرات بحوزتهم (6500) قرصا مهلوسا بوهران



تعليق الاعتراف بإسرائيل حتى اعترافها بدولة فلسطين أعلن المجلس المركزي الفلسطيني في ختام اجتماعه المنعقد في رام الله في الضفة الغربية المحتلة، مساء أول أمس، تكليف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير “تعليق” الاعتراف



توقيف 05 مشبوهين بحوزتهم 600 غرام من القنب الهندي بالعاصمة عالجت مصالح أمن ولاية الجزائر قضيتين مختلفتين الأولى تتعلق بالحيازة و المتاجرة والترويج للمخدرات من نوع القنب الهندي، حيث تم توقيف شخص



ارتفاع انتاج المركب الغازي لتيقنتورين أعلن مدير تجمع الشركات سوناطراك-بريتيش بتروليوم (المملكة المتحدة) ستاتويل (النرويج) سليم جطو، عن ارتفاع انتاج المركب الغازي لتيقنتورين، مؤكدا "سجل انتاج المركب الغازي لتيقنتورين (ولاية



توقيف أربعة عناصر دعم للجماعات الإرهابية بكل من الشلف والجلفة في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الاستغلال الجيد للمعلومات، أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، يوم 16 جانفي 2018 بكل من الشلف والجلفة الناحية العسكرية الأولى،



بوعلام: 5 ملايين بطاقة بيومترية طلبت عبر الإنترنيت · كشف مدير السندات و الوثائق المؤمنة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الاقليم حسان بوعلام، أن أكثر من 11 مليون و 600 الف جواز سفر بيومتري



يوسفي: الجزائر تسعى لتعزيز الشراكة الإقتصادية مع الأردن عبر وزير الصناعة والمناجم ،يوسف يوسفي، عن رغبة الجزائر في تعزيز الشراكة الاقتصادية مع الأردن، فيما أشاد رجال أعمال أردنيون بمناخ وفرص الإستثمار ببلادنا. وأوضح يوسفي



بوحجة : الإرهاب والتطرف العنيف ظاهرة تستدعي مزيدا من اليقظة جدد رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة، أمس، التأكيد على بقاء الجزائر "وفية لمبادئها وملتزمة بالمواثيق والقرارات الدولية وحريصة على الأمن والسلم الدوليين وفك النزاعات



"عيسى" و "زوخ" يطالبان بتوحيد خطب الجمعة طالب كل من وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، ووالي العاصمة عبد القادر زوخ، بضرورة توحيد خطب الجمعة من خلال تحديد الخطوط العريضة لها، وقال