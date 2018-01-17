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17/01/2018 14:01:00

توقيف 05 مشبوهين بحوزتهم 600 غرام من القنب الهندي بالعاصمة


        عالجت مصالح أمن ولاية الجزائر قضيتين مختلفتين الأولى تتعلق بالحيازة و المتاجرة والترويج للمخدرات من نوع القنب الهندي، حيث تم توقيف شخص (01) مشتبه فيه مع حجز (600) غرام من القنب الهندي، أما القضية الثانية متعلقة بتكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية الإسهام عن قصد في توزيع وبيع أوراق نقدية مزورة ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني، حيث تم توقيف (04) أشخاص وحجز (23) ألف دينار مزورة. القضية الأولى عالجتها مصالح أمن المقاطعة الإدارية لبراقي من خلال معلومة أمنية مفادها قيام شخصين مشتبه فيهما بالمتاجرة و الترويج في المخدرات على مستوى الحي الذي يقيمان فيه، على إثر عملية ترصّد محكمة، تمّ الإيقاع بالمشتبه فيه الرئيسي متلبّسا بالجرم المنسوب إليه وعلى اثر إذن نيابي بتفتيش منزله تم ضبط وحجز (07) صفائح مختلفة الأحجام من القنب الهندي، قدّر وزنها بـ(600) غرام، بالإضافة إلى سلاح ابيض محظور، فيما بقي المشتبه فيه الثاني في حالة قرار.  

         القضية الثانية عالجتها مصالح أمن المقاطعة الإدارية للحراش وذلك اثر ورود معلومة مفادها حيازة شخص على أوراق نقدية مزورة على مستوى قطاع الاختصاص، بمباشرة التحريات تم توقيف المشتبه فيه وبحوزته (04) أوراق نقدية من فئة (1000) دينار تحمل نفس الرقم التسلسلي، بعد معاينتها من طرف مصالح بنك الجزائر، تبيّن أنها مزورة، استنادا لتصريحات المشتبه فيه، تم تحديد هوية مشتبه فيهم آخرين، حيث أثمر الأمر عن توقيف (03) أشخاص آخرين كانوا بصدد الترويج و المتاجرة في الأوراق النقدية، بحوزتهم (19) ورقة نقدية من فئة (1000) دينار تحمل نفس الرقم التسلسلي الموجود في الأوراق النقدية التي ضبطت مع المشتبه فيه الأول.

         باستكمال الإجراءات القانونية المعمول بها، تم تقديم المشتبه فيهم على السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا، أين أمر بوضعهم الحبس المؤقت.

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