توقيف أربعة عناصر دعم للجماعات الإرهابية بكل من الشلف والجلفة





في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الاستغلال الجيد للمعلومات، أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، يوم 16 جانفي 2018 بكل من الشلف والجلفة الناحية العسكرية الأولى، أربعة (04) عناصر دعم للجماعات الإرهابية.

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بعين قزام الناحية العسكرية السادسة ، مركبة رباعية الدفع محملة بـ (1,5) طنا من مادة السكر الموجه للتهريب، فيما أوقف عناصر الدرك الوطني ثلاثة (03) تجار مخدرات بحوزتهم (6500) قرصا مهلوسا بوهران الناحية العسكرية الثانية ، وحجزوا (321) وحدة من مختلف المشروبات بورقلة الناحية العسكرية الرابعة.

من جهة أخرى، أوقف عناصر الدرك الوطني وحراس الحدود (06) مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وورقلة والوادي.

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