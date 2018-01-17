بوعلام: 5 ملايين بطاقة بيومترية طلبت عبر الإنترنيت





· كشف مدير السندات و الوثائق المؤمنة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الاقليم حسان بوعلام، أن أكثر من 11 مليون و 600 الف جواز سفر بيومتري تم استصداره حتى الآن و7 ملايين و 200 الف بطاقة بيومترية وطنية تم تسليمها إلى غاية يوم أمس منها 5 ملايين طلبت عبر الأنترنت. وأكد ممثل وزارة الداخلية للإذاعة الوطنية أن مسعى الحكومة يرمي إلى وضع الخدمات الالكترونية تحت تصرف المواطن لأقصى حد قصد تجنيبه عناء التنقل للإدارة ، مشيدا بالتقدم الكبير الذي تم إحرازه في مجال القضاء على البيروقراطية و عصرنة الادارة، كما أشار إلى الانجازات المحققة في مجال تحسين الخدمة العمومية ومن ذلك استصدار جواز السفر البيومتري في ظرف قياسي لا يتجاوز الاسبوع مع تقديم الصورة و البصمات لمرة واحدة فقط وتقديم طلب الحصول على الوثائق عبر الانترنت حتى لجاليتنا بالخارج ضف إلى ذلك ربط الوزارات بالسجل الوطني للحالة المدنية الآلي والشروع في تجسيد مشروع الشباك الالكتروني عبر 57 بلدية نموذجية بالعاصمة على أن تعمم العملية في الثلاثي الأول من السنة الجارية عبر على كل الولايات. ويتضمن هذا النظام حسب ضيف الأولى ربط البلديات بقاعدة البيانات المركزية توفيرا للوقت و الجهد وهو ما سيلغي مطلب إحضار شهادة الميلاد و الاستمارات .

رخصة السياقة البيومترية سيتم استصدارها خلال 2018

وكشف المسؤول ذاته أن رخصة السياقة البيومترية المشروع الذي يحضر بسواعد كفاءات جزائرية يسير بوتيرة جيدة و يحتاج إلى المزيد من الوقت قبل إطلاقه في غضون السنة الجارية، وقال:"..تجنبا للوقوع في الأخطاء التقنية مع النظام الوطني للتنقيط أثناء تطبيقه ، حيث ستكون هذه الوثيقة البيومترية مربوطة بالنظام الآلي لجهاز الأمن وسيكون تغيير المعطيات في وقت آني بمشاركة عدة قطاعات"،مشيرا هنا إلى الشروع في تجارب تشخيص وثائق رخصة السياقة البيومترية لتليها عملية تشخيص رخصة السياقة الالكترونية ووضع نظام وطني للتنقيط.





عدد القراءات 18 مرة | قراءات اليوم 18 مرة