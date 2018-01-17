يوسفي: الجزائر تسعى لتعزيز الشراكة الإقتصادية مع الأردن





عبر وزير الصناعة والمناجم ،يوسف يوسفي، عن رغبة الجزائر في تعزيز الشراكة الاقتصادية مع الأردن، فيما أشاد رجال أعمال أردنيون بمناخ وفرص الإستثمار ببلادنا. وأوضح يوسفي خلال فوروم اقتصادي نظم، أمس، وجمع المتعاملين الإقتصاديين من البلدين، وذلك عشية إلتئام الدورة الثامنة للجنة المشتركة الجزائرية الأردنية، أن القطاع الصناعي احتل صدارة ترتيب الإستثمارات الأردنية بالجزائر بـ35 مشروعا قيمتها 42 مليار دينار، من بين 40 مشروعا مسجلا لدى الوكالة الوطنية لترقية الإستثمار، مؤكدا أن الجزائر تسعى لتعزيز الشراكة الصناعية مع الأردن خصوصا في ظل وجود إطار قانوني ملائم المتمثل في مذكرة التفاهم لتعزيز الإستثمار الموقعة عام 2006. ومن جهته أكد وزير التجارة والصناعة والتموين الأردني عرب القضاة أن الجزائر شريك استراتيجية وبوابة لدخول الأسواق الأفريقية. وبدوره أفاد رئيس مجلس الأعمال الجزائري الأردني خبزي عبدالمجيد أن منع 858 منتجا من الإستيراد من الخارج دفع رجال الأعمال إلى إقامة مصانع بالجزائر، مشيدا بالإمتيازات التي توفرها قاعدة 49/51 للمستثمرين الأردنيين. ومن جهته نوه رئيس غرفة التجارة الأردني الكباريتي بفرص ومناخ الإستثمار بالجزائر في ظل وجود إطار قانوني عصري، مؤكدا أن الجزائر سوق كبير ويتمتع بمؤهلات كبيرة جدا وهذا يمكنها من استقطاب الإستثمارات الأجنبية.

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