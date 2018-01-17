"عيسى" و "زوخ" يطالبان بتوحيد خطب الجمعة





طالب كل من وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، ووالي العاصمة عبد القادر زوخ، بضرورة توحيد خطب الجمعة من خلال تحديد الخطوط العريضة لها، وقال عيسى إنه على الأئمة اقتراح خطبة موحدة عبر جميع مساجد الوطن. وأكد وزير الشؤون الدينية خلال يوم دراسي حول دور المساجد احتضنته دار الإمام بالعاصمة ، أن الأئمة يجب عليهم اقتراح خطبة موحدة عبر جميع مساجد الوطن من خلال تحديد أسباب الظواهر و علاجها و من أجل أن تكون العامل الأول لحماية المجتمع الجزائري الذي وصل إلى متاهات مظلمة. ومن جانبه دعا والى العاصمة، عبد القادر زوخ، لتوحيد خطب الجمعة من خلال تحديد الخطوط العريضة لها، خلال يوم دراسي حول دور المساجد بدار الامام بالعاصمة رفقة وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، على ضرورة توجيه خطب الجمعة من اجل ان تكون العامل الاول لحماية المجتمع الجزائري، الذي وصل الى درجة كبيرة من الانحلال الاخلاقي -على حد قوله-، موضحا أن تحديد الخطوط العريضة لخطبة الجمعة لا يعني كتابتها وتسليمها للائمة لقراتها، بل يدخل في اطار تحديد اسباب الظواهر وعلاجها.

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