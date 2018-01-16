إرهابي يسلم نفسه صباح اليوم للسلطات العسكرية بتمنراست
في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الجهود المتواصلة لقوات الجيش الوطني الشعبي، سّلم إرهابي نفسه، صباح اليوم 16 جانفي 2018، للسلطات العسكرية بالناحية العسكرية السادسة بتمنراست، بحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وثلاثة (03) مخازن ذخيرة مملوءة. ويتعلق الأمر بالمسمى "أ. سيد بن علي"، الذي كان قد التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2012. في نفس السياق وبفضل الاستغلال الفعّال للمعلومات، أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي عنصر دعم للجماعات الإرهابية بالبويرة/ن.ع.1. وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من برج باجي مختار وعين قزام/ن.ع.6، مهربين اثنين وضبطت شاحنة ومركبة رباعية الدفع و(800) لتر من الوقود و(304) أقراص مهلوسة. من جهة أخرى، أوقف عناصر الدرك الوطني ببسكرة/ن.ع.4، مهربا بحوزته (8400) وحدة من مختلف المشروبات، في حين تم توقيف (31) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تمنراست وتيبازة.
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