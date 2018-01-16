..عيسى: تكلفة حج 2018 ستتجاوز 52 مليون
كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف ،محمد عيسى، أن تكلفة حج 2018 مرشحة للإرتفاع بـ 2.5 مليون سنتيم، متأثرة بالضريبة الجديدة التي فرضتها السلطات السعودية في معاملاتها التجارية والمقدرة بـ 5 بالمائة، ما يعني أن كلفة الحج لهذه السنة ستتجاوز 52 مليون سنتيم. وأعلن عيسى في تصريح صحفي على هامش، نزوله على مكتب لجنة المالية في البرلمان لدراسة القانون المتضمن تسوية قانون المالية 2015، أن المرحلة الأولى من قرعة الحج ستكون في 10 فيفري المقبل وستكون مخصصة لـ 36 ألف، تليها قرعة ثانية خاصة بهبة رئيس الجمهورية لـ 2000 مسن يفوق 70 سنة، لم يبق له آداء فريضة الحج وسجل 15 مرة أو أكثر. للتذكير فقد انطلقت تسجيلات قرعة حج 2018 يوم الخميس 11 جانفي الجاري، عبر الموقع الالكتروني لوزارة الداخلية ومكاتب البلديات.
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