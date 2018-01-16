

إرهابي يسلم نفسه صباح اليوم للسلطات العسكرية بتمنراست في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الجهود المتواصلة لقوات الجيش الوطني الشعبي، سّلم إرهابي نفسه، صباح اليوم 16 جانفي 2018، للسلطات العسكرية بالناحية العسكرية السادسة بتمنراست،



زعـلان : لا خوصصة لشركة "الجوية الجزائرية" أكد وزير النقل والأشغال العمومية، عبد الغني زعلان، مساء أول أمس، أن الهدف الرئيسي لقطاعه في الوقت الحالي هو استكمال جميع المشاريع المبرمجة و تحسين



لحلو: قطاع التضامن غير معني بالتقشف أكد مستشار وزيرة التضامن الوطني والعائلة وقضايا المرأة عبد العزيز لحلو ،أمس، أن الوزارة قد جندت فرقا خاصة للتدخل والتكفل على وجه السرعة بالمشردين وذوي



..عيسى: تكلفة حج 2018 ستتجاوز 52 مليون كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف ،محمد عيسى، أن تكلفة حج 2018 مرشحة للإرتفاع بـ 2.5 مليون سنتيم، متأثرة بالضريبة الجديدة التي فرضتها السلطات السعودية في



مباركي : استقطاب 100 ألف متسرب من المدارس توقع وزير التعليم و التكوين المهنيين ،محمد مباركي، إمتصاص 100 ألف متسرب من المؤسسات التربوية خلال دورة فيفري القادم بعد استقطاب 100 ألف متسرب في



بــورقلــة،ڤايد صالح: "القوات الجوية" سند ودعم أساسيين للجيش أكد الفريق أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أمس، أن القوات المسلحة تفتخر بما تحقق من إنجازات عظيمة ومعتبرة،



بن غبريط: "أبواب الحوار مفتوحة أمام كل النقابات" دعت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط ،أمس، طلبة المدارس العليا للجلوس التحاور، مؤكدة أن أبواب الحوار مفتوحة أمام كل النقابات. وأوضحت بن غبريط في تعليقها



الإعلان عن حصص الولايات من سكنات LPA هذا الأسبوع أكدت وزارة السكن والعمران والمدينة أنها ستقوم هذا الأسبوع بالإعلان عن حصة كل ولاية من برنامج السكن الترقوي المدعم. وجاء في بيان للوزارة ،أمس، " تعلم



ولد عباس يطالب "الأميــــــــــــــــار" باستقبال المواطنين دعا الأمين العام لحزب جبهة الحرير الوطني"الافلان"، جمال ولد عباس، رؤساء المجالس الشعبية البلدية للإسراع في فتح مكاتب لاستقبال المواطنين بهدف الاستماع إلى انشغالاتهم. وأكد ولد