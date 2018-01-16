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16/01/2018 10:18:00

مباركي : استقطاب 100 ألف متسرب من المدارس


توقع وزير التعليم و التكوين المهنيين ،محمد مباركي، إمتصاص 100 ألف متسرب من  المؤسسات التربوية خلال دورة فيفري القادم بعد استقطاب 100 ألف  متسرب في الدورة الأولى، مشيدا بنتائج الحملات التحسيسية التي نظمتها وزارة التعليم و التكوين المهنيين بمعية وزارة التربية الوطنية لفائدة هذه الشريحة من التلاميذ. وأكد وزير التعليم والتكوين المهنيين محمد مباركي خلال استضافته في برنامج "ضيف التحرير" للقناة  الإذاعية الثالثة  أن المؤسسات التكوينية للقطاع قادرة على استيعاب  400ألف متربص تضاف لعدد المسجلين المقدر عددهم ب 700ألف سنويا عبر 1250مؤسسة موزعة عبر الوطن.

  • 220 ألف متربص اختاروا التكوين عن طريق التمهين

قال مباركي إن 220000 متربص اختاروا التكوين عن طريق التمهين معددا مزايا هذا النمط من التكوين المعمول به في الدول المتطورة والذي أثبت نجاعته في المؤسسات الاقتصادية، وعشية عرض مشروع قانون التمهين على المجلس الشعبي الوطني بعد المصادقة عليه من قبل  مجلس الوزراء أبرز الوزير أن مشروع القانون هذا الذي يولي مكانة محورية للتمهين يهدف إلى إحداث توافق بين التكوين وحاجيات الاقتصاد الوطني كما أنه يشرك المؤسسات والمستخدمين بشكل واسع في تحديد التخصصات  في مجال التكوين والتمهين. وأضاف مباركي أن  هذا النمط من التكوين سيتيح فرص التوظيف للشباب المتخرج بسرعة  ما دام التكوين متخصص و يلائم  متطلبات المؤسسات الاقتصادية والتطور الاقتصادي والاجتماعي عامة بعد أن يكون المتخرج  قد اكتسب تأهيلا مهنيا أوليا في مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي من خلال فترات تربص تطبيقية مرفوقة بتكوين نظري على مستوى مؤسسات التكوين.

  • إعادة تفعيل الصندوق الوطني للتمهين والتكوين المتواصل

كشف مباركي عن تفعيل الصندوق الوطني للتمهين والتكوين المتواصل لتطوير التكوين والتمهين والشروع في عصرنة أدوات التكوين بما يتلاءم والتطور الحاصل في هذا المجال مواكبة لاحتياجات المؤسسات الاقتصادية ،وذلك من خلال ترقية وتحيين التخصصات و اقتناء تجهيزات متطورة فضلا عن  تكوين المكونين وفق تطور المهن وترقية التنظيم و الحوكمة لجعل القطاع  أكثر جاذبية للشباب دون إغفال  أهمية وضع نظام توجيه من طرف  قطاعي التعليم والتكوين المهنيين والتربية الوطنية.

  • توظيف 2000 مكونا خلال دورة فيفري القادم

وذكر وزير التعليم والتكوين المهنيين محمد مباركي  بتوظيف 2000 مكونا جديدا خلال دورة فيفري القادم عبر 20 مؤسسة تكوينية جديدة ستفتح أبوابها أمام المتربصين، وسيوجه المكونون للتدريس في تخصصات جديدة تم استحداثها في مدونة التكوين والمتعلقة بالرقمنة والهواتف.

 

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