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16/01/2018 10:14:00

بــورقلــة،ڤايد صالح: "القوات الجوية" سند ودعم أساسيين للجيش


أكد الفريق أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أمس، أن القوات المسلحة تفتخر بما تحقق من إنجازات عظيمة ومعتبرة، تصب جميعها في نهضة الجيش الوطني الشعبي بكافة مكوناته، وتعتز بالمستويات الرفيعة التي بلغها أداءه العملياتي والقتالي، والتي جعلت منه قوة حقيقية يحق للجزائر أن تعتز بها، وتفتخر أيضا بثمار الجهود المضنية والمثابرة التي بُذلت والتي سمحت بنشر الأمن والأمان عبر كافة ربوع الوطنوأشار الفريق أحمد ڤايد صالح خلال اليوم الثالث من زيارته إلى النـاحيــة العسكـريــة الــرابعة بــورقلــة إلى خصوصية وتميز المهام الموكلة إلى القوات الجوية، التي تمثل سندا ودعما أساسيين لقوام المعركة للجيش الوطني الشعبي، إنطلاقا من أهمية دورها في الدفاع عن المجال الجوي الوطني من خلال حمايته الفاعلة ومراقبته الدائمةوخصّص الفريق أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي اليوم الثالث من زيارته إلى الناحية العسكرية الرابعة لتفقد بعض وحدات كل من القطاع العسكري بالأغواط والقطاع العسكري ببسكرة.فبعد تفقد العديد من الوحدات المنتشرة على طول الشريط الحدودي جنوب شرق البلاد، ومعاينة مدى جاهزيتها القتالية والإطلاع عن كثب على ظروف عملها وأدائها لمهامها، قام الفريق رفقة اللواء عبد الرزاق الشريف قائد الناحية العسكرية الرابعة، بزيارة بعض وحدات القطاع العسكري بالأغواط، والبداية كانت من القاعدة الجوية بالأغواط، أين تابع عرضا شاملا قدمه قائدها وتفقد مختلف مرافقها الإدارية والبيداغوجية والعملياتية، وعاين ميدانيا مدى تنفيذ التوصيات التي سبق وأسداها خلال الزيارة السابقةوبمدرسة أشبال الأمة بالأغواط، اطلع الفريق على ظروف تكوين ومعيشة الأشبال وحضر درسا نموذجيا، ليقوم بعدها بزيارة مركز التدريب للدفاع المضاد للطائرات، أين تابع ميدانيا تمرينا تدريبيا نفّذه طلبة المركزوزار قايد صالح المدرسة العليا للقوات الخاصة ببسكرة، أين ترأس لقاءً توجيهيا حضره إطارات وطلبة وأفراد المدرسة فضلا عن ممثلي مختلف الأسلاك الأمنية، حيث ألقى كلمة أكد في مُستهلها أن مثل هذه الزيارات الدورية تُعد عملا ميدانيا بالغ الأهمية، بل وبالغ الضرورة العملية والمهنية، لأنها تمثل حرصا شديدا ما انفكت تبديه القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، بخصوص مرافقة كافة الجهود المبذولة، ومتابعة تنفيذ جميع البرامج المتتالية والمتكاملة المتعددة المجالات والأهداف والأبعاد، منوها بالمناسبة بما جاء في رسالة رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، بمناسبة نجاح الوكالة الفضائية الجزائرية في إطلاق القمر الصناعي "ألكوم سات ـ1". وأكد الفريق قايد صالح أن القوات المسلحة تفتخر بما تحقق من إنجازات عظيمة ومعتبرة، تصب جميعها في نهضة الجيش الوطني الشعبي بكافة مكوناته، وتعتز بالمستويات الرفيعة التي بلغها أداءه العملياتي والقتالي، والتي جعلت منه قوة حقيقية يحق للجزائر أن تعتز بها، وتفتخر أيضا بثمار الجهود المضنية والمثابرة التي بُذلت والتي سمحت بنشر الأمن والأمان عبر كافة ربوع الوطن.

 

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