بن غبريط: "أبواب الحوار مفتوحة أمام كل النقابات"





دعت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط ،أمس، طلبة المدارس العليا للجلوس التحاور، مؤكدة أن أبواب الحوار مفتوحة أمام كل النقابات. وأوضحت بن غبريط في تعليقها على الاحتجاجات التي شنها طلبة المدارس العليا بعدة ولايات، أن أبواب الحوار مفتوحة أمام كل النقابات، مؤكدة أن فتح الأرضية الرقمية للتوظيف في القطاع كان بسبب نقص في عدد طلبة المدارس العليا، وهو ما استوجب فتح مسابقة. وقالت وزرة التربية الوطنية إن طلاب المدارس العليا للأساتذة لهم الأولوية في التوظيف حسب المناصب والتخصصات. هذا وخرج طلبة المدارس العليا للأساتذة أمس في مسيرات وطنية بعد إضراب مفتوح لعدة أشهر، حيث خرجوا في قسنطينة وسكيكدة بالآلاف، في الوقت الذي حاول فيه المئات من طلبة مدرستي القبة وبوزريعة نقل احتجاجهم إلى مبنى وزارة التعليم العالي.

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