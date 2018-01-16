الإعلان عن حصص الولايات من سكنات LPA هذا الأسبوع
أكدت وزارة السكن والعمران والمدينة أنها ستقوم هذا الأسبوع بالإعلان عن حصة كل ولاية من برنامج السكن الترقوي المدعم. وجاء في بيان للوزارة ،أمس، " تعلم وزارة السكــن والعمــران والمدينة كافة المواطنين أنها ستقوم خلال هذا الأسبوع بتبليغ حصة كل ولاية من برنامج السكنات العمومية المدعمة (LPA)، و المقدرة بـ 70 ألف وحدة سكنية عبر التراب الوطني ، و هذا حتى يتسنى للسيدات و السادة الولاة التحضير للبدء في عملية استكمال الإجراءات المتعلقة بتعبئة العقار". وأضاف البيان "كما أنها على وشك الانتهاء من استكمال النصوص التنظيمية المؤطرة لصيغة السكنات العمومية المدعمة(LPA)، و التي سوف تضعها تحت تصرف السلطات المحلية وكل الفاعلين في العملية من اجل الانطلاق فيها ميدانيا"
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