ولد عباس يطالب "الأميــــــــــــــــار" باستقبال المواطنين
دعا الأمين العام لحزب جبهة الحرير الوطني"الافلان"، جمال ولد عباس، رؤساء المجالس الشعبية البلدية للإسراع في فتح مكاتب لاستقبال المواطنين بهدف الاستماع إلى انشغالاتهم. وأكد ولد عباس ،في بيان له، على ضرورة حل مشاكل المواطنين من قبل رؤساء البلديات في إطار الصلاحيات المخولة لهم أو بالتنسيق مع السلطات المحلية المختصة. وشدد الأمين العام للأفلان، على منتخبي الحزب عبر كافة الولايات على احترام المواطنين وعلى معاملتهم معاملة حسنة، وهذا كرد جميل على الثقة التي منحوهم إياها خلال الانتخابات التي تمت في 23 نوفمبر الماضي.
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