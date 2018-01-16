زعلان: تسليم الشطر الأول من "ترامواي قسنطينة" قريبا
صرح وزير الأشغال العمومية و النقل, عبد الغني زعلان,أمس، بقسنطينة أنه سيتم "خلال سنة 2018" تسليم الشطر الأول من ورشة توسعة خط الترامواي بين حي زواغي سليمان و مدخل مدينة علي منجلي على امتداد 6 كلم. وشدد الوزير لدى معاينته ورشة توسعة الترامواي عند مدخل مدينة علي منجلي على مسؤولي مؤسسة "كوسيدار" التي تقوم بأشغال إنجاز المشروع على تدعيم الورشة "بالوسائل المادية والبشرية من أجل احترام الآجال المتفق عليها", مشيرا إلى أنه سيتم "في وقت لاحق" تسليم الشطر الثاني لهذا المشروع الممتد إلى غاية جامعة عبد الحميد مهري (قسنطينة 2) على مسافة 4 كلم. وبعد أن أبرز أهمية هذا المشروع في تحسين حركية المواطنين وتخفيف الضغط على مدينتي قسنطينة وعلي منجلي, أعلن زعلان أنه سيتم عقد "لقاءات دورية" مع مسؤولي "كوسيدار" من أجل "العمل على تقدم الورشة ورفع جميع التحفظات".
عدد القراءات 19 مرة | قراءات اليوم 19 مرة
- عريبي يطالب بأنصاف متقاعدي الجيش الوطني الشعبي
- عريبي يقترح إعفاء آلاف الشباب من "الخدمة الوطنية"
- التنازل عن أسهم "مجمع الخبر" لفائدة "ناس برود": هيئة الدفاع تعلن انسحابها الجماعي من القضية
- دعوة لتحويل منزل اجتماع مجموعة 22 لمتحف وطني
- عبد الحكيم بطاش، رئيس بلدية الجزائر الوسطى اقلاني التوجه
التعليقات (0 منشور):
أضف تعليقك