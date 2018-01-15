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15/01/2018 12:37:00

كشف قنبلة (01) تقليدية الصنع بسكيكدة


في إطار مكافحة الإرهاب وخلال عملية بحث وتمشيط، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بسكيكدة /ن.ع.5، يوم 14 جانفي 2018، قنبلة (01) تقليدية الصنع و(07) كيلوغرامات من المواد الكيميائية المستعملة في إعداد المتفجرات، إضافة إلى أغراض مختلفة.

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من عين صالح وبرج باجي مختار وعين قزام/ن.ع.6، عشرة (10) مهربين وضبطت شاحنة و(03) مركبات رباعية الدفع و(10200) لتر من الوقود وجهازي (02) كشف عن المعادن و(08) مولدات كهربائية و(09) مطارق ضغط ونظارة ميدان.

    من جهة أخرى، أوقف عناصر الدرك الوطني وحراس الحدود (31) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وبشار وأدرار وتندوف.

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كشف قنبلة (01) تقليدية الصنع بسكيكدة

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