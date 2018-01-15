تيسمسيلت: تدعيم حظيرة قطاع الأشغال العمومية بثمان كاسحات للثلوج‎





تدعمت حظيرة قطاع الأشغال العمومية لولاية تيسمسيلت بثمان كاسحات للثلوج حسبما علمناه مؤخرا من قبل مديرية القطاع. وأوضح ذات المصدر أن هذه الكاسحات الجديدة التي تضاف لثلاث قديمة من شأنها تغطية العديد من المناطق الجبلية والنائية بالولاية على غرار تلك المتواجدة ببلديات ثنية الحد وبرج بونعامة وبوقايد وذلك خلال فترة التساقطات الثلجية. وتأتي هذه الآليات الجديدة استجابة لطلب السلطات الولائية الرامية للتكفل الجيد بالانقطاعات والاضطرابات التي قد تسجلها حركة المرور خلال فترة تساقط الثلوج. وأبرزت نفس الهيئة أن والي الولاية عبد القادر بن مسعود وجه تعليمة لمسؤولي قطاع الأشغال العمومية بالولاية لضمان توزيع عقلاني لكاسحات الثلوج التي تتوفر عليها الولاية مع التركيز على البلديات الجبلية التي تعبرها الطرقات الوطنية رقم 14 و19 و60 و65 على غرار ثنية الحد واليوسفية وبرج بونعامة وبوقايد والأزهرية وبرج الأمير عبد القادر. ويذكر أن المديرية الولائية للأشغال العمومية قد جندت تحسبا لفترة التساقطات الثلجية لموسم الشتاء 2017 أزيد من 150 عامل للتدخل فضلا على توفير أكثر من 60 طن من مادة الملح الموجه لإذابة الثلوج والمخزنة بمختلف دور الصيانة. وعلى صعيد آخر كشف نفس المصدر عن اقتناء أكثر من 800 لوحة إشارة سيتم وضعها قريبا على مستوى الطرقات الأكثر حركة بغض النظر على الطريقين الوطنيين رقم 14 و19 حيث تندرج هذه العملية في إطار البرنامج القطاعي لسنة لسنة 2016. تكملة البرنامج القطاعي.

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