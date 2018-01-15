يوسفي: فتح رأسمال الشركات العمومية من صلاحيات الرئيس
أكد وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي ،أمس، أن فتح رأسمال الشركات العمومية وخوصصتها من صلاحيات رئيس الجمهورية. وأوضح يوسفي خلال زيارة قادته إلى ولاية غليزان، أنه لم يتم يوما اتخاذ قرارا بفتح رأسمال الشركات العمومية دون التشاور مع الحكومة، ودون التشاور مع رئيس الجمهورية الذي يعود إليه القرار الأخير في هذا الأمر. وشدد على أن هذا الموضوع يبقى من صلاحيات رئيس الجمهورية، وقال إن رئيس الجمهورية قد أبلغ الحكومة أن الاتفاق النهائي للخوصصة يخضع لموافقته، مؤكدا أن بوتفليقة يضع شروطا صارمة لعملية فتح رأس مال الشركات.
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