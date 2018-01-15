

كشف قنبلة (01) تقليدية الصنع بسكيكدة في إطار مكافحة الإرهاب وخلال عملية بحث وتمشيط، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بسكيكدة /ن.ع.5، يوم 14 جانفي 2018، قنبلة (01) تقليدية الصنع و(07)



"لاكتاليس" الفرنسية تسحب 12 مليون علبة حليب أطفال..!! فتحت إدارة الصحة العامة الفرنسية تحقيقا أوليا في قضية حليب الأطفال الرضع الملوث الذي تنتجه شركة “لاكتاليس” الفرنسية، حيث تم تشخيص إصابة 31 رضيعا تناولوا



بين 2011 و 2017، وزارة التجارة: 12 مليار دينار لدعم أسعار الزيت و السكر كشفت وزارة التجارة، أنه تم صرف ما يقارب 12 مليار دينار من قبل السلطات العمومية ما بين 2011 و 2017 كدعم لأسعار الزيت الغذائي الطبيعي



تيسمسيلت: تدعيم حظيرة قطاع الأشغال العمومية بثمان كاسحات للثلوج‎ تدعمت حظيرة قطاع الأشغال العمومية لولاية تيسمسيلت بثمان كاسحات للثلوج حسبما علمناه مؤخرا من قبل مديرية القطاع. وأوضح ذات المصدر أن هذه الكاسحات الجديدة التي



يوسفي: فتح رأسمال الشركات العمومية من صلاحيات الرئيس أكد وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي ،أمس، أن فتح رأسمال الشركات العمومية وخوصصتها من صلاحيات رئيس الجمهورية. وأوضح يوسفي خلال زيارة قادته إلى ولاية غليزان، أنه



المعارضة تدعو لسحب قانون الصحة من البرلمان دعت المجموعة البرلمانية للإتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، أمس، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ،مختار حسبلاوي، لسحب قانون الصحة الجديد من المجلس الشعبي الوطني

توقيف 05 أشخاص مشتبه فيهم بحوزتهم اكثر من 800 قرص مهلوس بالعاصمة عالجت مصالح أمن ولاية الجزائر قضيتين منفصلتين متعلقتين بالحيازة و المتاجرة وترويج المخدرات من نوع القنب الهندي وكذا الأقراص المهلوسة، حيازة أسلحة بيضاء



القضاء على (03) إرهابيين خطيرين ببومرداس في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الاستغلال الجيد للمعلومات، وإثر نصب كمين قرب بلدية بن شود دائرة دلس، قضت مساء اليوم 14 جانفي 2018، مفرزة للجيش



الاتلاف السياسي التونسي يصر على الاحتجاج حتى إسقاط قانون المالية أكد ائتلاف سياسي تونسي يضم مجموعة أحزاب أنه سيواصل الاحتجاج إلى حين إسقاط قانون المالية، وذلك رغم الإجراءات التي أعلنتها الحكومة لفائدة العائلات الفقيرة والعاطلين