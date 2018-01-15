المعارضة تدعو لسحب قانون الصحة من البرلمان





دعت المجموعة البرلمانية للإتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، أمس، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ،مختار حسبلاوي، لسحب قانون الصحة الجديد من المجلس الشعبي الوطني وإعادة النظر فيه مع أهل الاختصاص لما تضمنه من نقائص وفراغات" . وأوضحت المجموعة البرلمانية في بيان لها صدر عقب اجتماعها مع نقابات الأطباء بمقر المجموعة البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني تحصلت "الاتحاد" على نسخة منه، بالقول:"..يتوجب على وزير الصحة إلى ضرورة الالتزام بوعوده أثناء تعيينه بفتح نقاش جاد ومسؤول مع الشركاء الاجتماعيين وكل من يعنيه الأمر وإعادة النظر في القانون قبل مناقشته على مستوى البرلمان". وجددت الجهة ذاتها وقوفها مع الأطباء في مطالبهم المشروعة ومقترحاتهم من أجل تحسين الخدمة العمومية"، منتقدة الاعتداء على الأطباء من جهة كما ثمنت الحوار الجاري حاليا بين الأطباء المقيمين والوزارة الوصية من جهة أخرى، مؤكدة مواصلته من أجل الاستجابة إلى مطالب الأطباء المشروعة لإيجاد نظام صحي متكامل وشامل يضمن العلاج الكريم للمريض. هذا ودعت المجموعة البرلمانية للاتحاد "السلطات العليا في البلاد بالتدخل العاجل من أجل حلحلة الوضع الذي آل إليه قطاع الصحة في البلاد وذلك بمعالجة أسباب الأزمة الخانقة التي يعاني منها".

عدد القراءات 20 مرة | قراءات اليوم 20 مرة