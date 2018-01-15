توقيف 05 أشخاص مشتبه فيهم بحوزتهم اكثر من 800 قرص مهلوس بالعاصمة

عالجت مصالح أمن ولاية الجزائر قضيتين منفصلتين متعلقتين بالحيازة و المتاجرة وترويج المخدرات من نوع القنب الهندي وكذا الأقراص المهلوسة، حيازة أسلحة بيضاء محظورة من دون مبرر شرعي، حيث تم توقيف (05) أشخاص مشتبه فيهم، مع حجز (25) غرام من القنب الهندي، (801) قرص مهلوس، أسلحة محظورة، مبلغ مالي قدره (17.5) مليون سنتيم (07) هواتف نقالة ومجموعة من الأسلحة البيضاء المحظورة، مختلفة الأنواع و الأحجام. القضية الأولى عالجتها مصالح أمن المقاطعة الإدارية لبئر مراد رايس من خلال معلومة أمنية، مفادها قيام أحد المشتبه فيهم بالمتاجرة و الترويج في المخدرات بكل أنواعها على مستوى الحي الذي يقيم فيه، بموجب إذن بتفتيش منزل المشتبه فيه، وجدت عناصر الشرطة (04) أشخاص بمستودع المنزل حاولوا مباشرة التخلص من المخدرات، مبدين مقاومة عنيفة، بعد تفتيش المستودع، عثر بحوزة المشتبه فيه الرئيسي على قطعة من المخدرات وزنها (05) غرام، (21) قرص مهلوس، أسلحة بيضاء محظورة، كما تمّ ضبط بحوزة المشتبه فيهم الآخرين على مبلغ مالي قدره (7) ملايين سنتيم، (07) هواتف نقالة، ليتم بعد ذلك تحويلهم إلى مقر الأمن للتحقيق معهم. القضية الثانية عالجتها نفس المصالح من خلال معلومة أمنية، مفادها قيام أحد المشتبه فيهم بالمتاجرة و الترويج في المخدرات والأقراص المهلوسة على مستوى الحي الذي يقيم فيه، كما انه يحوز على كمية منها في منزله، بموجب إذن بتفتيش منزل المشتبه فيه، تمّ العثور على (78) مشط، كل مشط يحتوي على (10) أقراص مهلوسة، أي بمجموع (780) قرص، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره (08) ملايين سنتيم، حيث تبين أن المشتبه فيه من المسبوقين قضائيا، اقتنى الأقراص من شخص لا يعرفه بمبلغ (16) ألف دينار للعبة الواحدة، بعد سلسلة من التحريات، تمكنت مصالح الأمن من تحديد هوية المشتبه فيه الذي بقي غائبا عنه، حيث عثرت عناصر الشرطة على (07) ألعاب نارية من نوع بوق، (25500) دينار و (50) أورو.

باستكمال الإجراءات القانونية المعمول بها، تم تقديم المشتبه فيهم على السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا، أين أمر بوضعهم الحبس المؤقت.

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