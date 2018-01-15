القضاء على (03) إرهابيين خطيرين ببومرداس
في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الاستغلال الجيد للمعلومات، وإثر نصب كمين قرب بلدية بن شود دائرة دلس، قضت مساء اليوم 14 جانفي 2018، مفرزة للجيش الوطني الشعبي تابعة للقطاع العسكري بومرداس/ن.ع.1، على ثلاث (03) إرهابيين خطيرين، من بينهم المجرم "م.شعبان" الذي كان قد التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2009. العملية مكنت من استرجاع مسدسين (02) رشاشين من نوع كلاشينكوف وستة (06) مخازن وكمية من الذخيرة وأغراض أخرى. هذه العملية تأتي في سياق الجهود التي تبذلها وحدات الجيش الوطني الشعبي لمطاردة فلول هؤلاء الجرمين والقضاء عليهم أينما وجدوا عبر مختلف أرجاء الوطن.
عدد القراءات 19 مرة | قراءات اليوم 19 مرة
طالع أيضا الوطني
جديد الأخبار
- عريبي يطالب بأنصاف متقاعدي الجيش الوطني الشعبي
- عريبي يقترح إعفاء آلاف الشباب من "الخدمة الوطنية"
- التنازل عن أسهم "مجمع الخبر" لفائدة "ناس برود": هيئة الدفاع تعلن انسحابها الجماعي من القضية
- دعوة لتحويل منزل اجتماع مجموعة 22 لمتحف وطني
- عبد الحكيم بطاش، رئيس بلدية الجزائر الوسطى اقلاني التوجه
التعليقات (0 منشور):
أضف تعليقك