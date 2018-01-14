حزب العمال يثمن قرار الرئيس بوقف خوصصة الشركات العمومية





ثمن حزب العمال تعليمة رئيس الجمهورية القاضية باستبعاد خوصصة المؤسسات العمومية الصغيرة والمتوسطة المصنفة في خانة المؤسسات السيادية من قبل الحكومة، واصفا إياه بقرار الحكيم.

وقال النائب عن حرب العمال رمضان تعزيبت‎ اليوم في اتصال مع سبق برس التعليمة التي سربتها وسائل إعلام وطنية اليوم، “إنها استجابة لنضال الأحزاب والخبراء الذين أكدوا أن الخوصصة والشراكة مع القطاع الخاص لم تأت بنتائج إيجابية لا على مستوى توفير مناصب العمل ولا على تحسين الإنتاج، مؤكدا أن هذا القرار سيحمي المؤسسات العمومية من النهب.”

واعتبر تاعزيبت أن غياب الدولة وصرامتها في التسيير هو الذي أدى إلى تفاقم الوضع في الجانب الاقتصادي، الاجتماعي وارتفاع نسبة البطالة وتراجع الإنتاج الوطني التي تحولت بالتدريج إلى مشكل سياسي.

وطالب محدثنا بضرورة إعادة النظر في قوانين المالية خاصة ما جاء في 2016 الذي أدرج في مادته 62 ضرورة فتح رأس المال المؤسسات العمومية أمام الخواص.

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