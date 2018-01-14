وزارة الدفاع الوطني تعرض منتجاتها بالعاصمة المالية بماكو





في إطار ديناميكية إنعاش الاقتصاد الوطني التي أقرَّها فخامة رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني والهادفة إلى بعث وتشجيع المنتوج الوطني و تصديره . وتطبيقا لتعليمات السيد الفريق نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الرامية إلى تطوير قاعدة صناعية عسكرية قوية ومستدامة، تشارك وحدات إنتاجية للجيش الوطني الشعبي من 13 إلى 29 يناير 2018 إلى جانب عدة شركات جزائرية أخرى من مختلف القطاعات، في المعرض الدولي لبماكو بدولة مالي.

المعرض الذي افتتح يوم السبت 13 يناير 2018 ، تشارك فيه الجزائر كضيف شرف، عرف حضورا قويا لعدة مؤسسات إقتصادية تابعة لوزارة الدفاع الوطني كصناعة النسيج، الألبسة، التخييم، التأثيث، ومختلف المنتجات الأخرى ذات الطابع الشبه العسكري والمدني، والتي عرضت مختلف المنتجات المصنعة بوحداتها الإنتاجية بجودة وتنافسية عاليتين ،الأمر الذي نال إعجاب الزوار لجناح وزارة الدفاع الوطني .

تجدر الإشارة، أن المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي والتجاري للجيش الوطني الشعبي سبق و أن شاركت السنة الماضية بمنتوجاتها في معرض نواكشط بموريتانيا.

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