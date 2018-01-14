زعلان يدعو إلى تسريع وتيرة أشغال تهيئة محطة الحاويات
حث وزير الشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان ، امس، خلال معاينته لأشغال تهيئة محطة الحاويات لميناء الجزائر العاصمة على ضرورة التنسيق بين مؤسسة ميناء الجزائر العالمي وكل مؤسسات الإنجاز الأخرى للعمل معا على رفع العراقيل وتسريع وتيرة الأشغال،حسبما علم في بيان للوزارة. وخلال زيارته لمؤسسة ميناء الجزائر العالمي ( DP WORLD Djazair) والتي تندرج في إطار المتابعة الميدانية والدورية لمختلف مشاريع القطاع، وتفقد زعلان أشغال تهيئة محطة الحاويات، حيث دعا إلى"تسريع وتيرة الأشغال حتى يتم استغلال هذه المحطة في أقرب الآجال"، حسب ذات المصدر .كما وقف الوزير خلال نفس الزيارة على أشغال إنجاز المحطة البحرية للمسافرين بميناء الجزائري، حيث أكد وبحزم على"ضرورة تدعيم الورشة بكل الوسائل المادية والبشرية والعمل بنظام الدوام (3/8) لكي يتم تسليم المشروع كاملا وبجميع مرافقه في موعده التعاقدي"، يضيف بيان الوزارة.
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