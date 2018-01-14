

حماس الفلسطنية تتهم إسرائيل بتفجير سيارة مفخخة استهدف أحد قيادييها في صيدا اللبنانية اتهمت حركة "حماس" الفلسطينية، إسرائيل بالوقوف وراء تفجير سيارة مفخخة استهدف أحد قيادييها، محمد حمدان "أبو حمزة"، في صيدا جنوب لبنان، اليوم الأحد.



قايد صالح يوصل زيارتة إلى الناحية العسكرية الرابعة بورقلة واصل الفريق أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي زيارته إلى الناحية العسكرية الرابعة بورقلة في يومها الثاني بتفتيش وتفقد



وزارة الدفاع الوطني تعرض منتجاتها بالعاصمة المالية بماكو في إطار ديناميكية إنعاش الاقتصاد الوطني التي أقرَّها فخامة رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني والهادفة إلى بعث وتشجيع المنتوج



زعلان يدعو إلى تسريع وتيرة أشغال تهيئة محطة الحاويات حث وزير الشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان ، امس، خلال معاينته لأشغال تهيئة محطة الحاويات لميناء الجزائر العاصمة على ضرورة التنسيق بين مؤسسة ميناء



عبد الحكيم بلعابد من تيسمسيلت : مساعي كبيرة تبذلها وزارة التربية الوطنية لترقية اللغة الأمازيغية الدخول الدراسي المقبل سيكلل بــ300 منصب لتدريس اللغة هذا ما أكده الأمين العام لوزارة التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد أمس ، بتيسمسيلت حيث قال إن الوزارة



قايد صالح يؤكد على أهمية "الجاهزية العملياتية"لحماية الجزائر استهل الفريق أحمد ڤايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي زيارة العمل والتفتيش إلى الناحية العسكرية الرابعة بورقلة، بالقطاع العملياتي جنوب-شرق



.."طلائع الحريات": "التخلي عن رخص الاستيراد لن يكون حلا ناجعا" حذر المكتب السياسيي لحزب طلائع الحريات، أمس، من فتح رأس مال المؤسسات العمومية على حساب العمال وعائلاتهم ، مؤكدا أن ذلك لن يخدم الاقتصاد الوطني



تدمير أربعة عشرة مخبأ و(11) خندقا للإرهابيين بعين الدفلى في إطار مكافحة الإرهاب، وإثر عملية بحث وتمشيط بولاية عين الدفلى الناحية العسكرية الأولى، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 13 جانفي 2018، أربعة



إزالة (26) مفرغة عشوائية وتسجيل (119) إنجاز بناء بدون ترخيص بالعاصمة تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من تسجيل عدة تدخلات فيما يخص المحافظة على العمران وحماية البيئة على مستوى قطاع الاختصاص وهو