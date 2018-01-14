.."طلائع الحريات": "التخلي عن رخص الاستيراد لن يكون حلا ناجعا"





حذر المكتب السياسيي لحزب طلائع الحريات، أمس، من فتح رأس مال المؤسسات العمومية على حساب العمال وعائلاتهم ، مؤكدا أن ذلك لن يخدم الاقتصاد الوطني والمواطنين محدودي الدخل ، وقال إن التخلي عن رخص الاستيراد لن يكون حلا ناجعا أمام الوضع المالي الصعب الذي يمر به الاقتصاد الوطني . وأكد حزب طلائع الحريات خلال اجتماع لمكتبه السياسي انتقد مخرجات ميثاق الشراكة بين القطاع العام والخاص أن" المسؤولية السياسية كانت تقتضي فتح نقاش في البرلمان، قبل إطلاق هذا البرنامج. لأن الميثاق المصادق عليه، خلال اجتماع الثلاثية، يوم 23 نوفمبر 2017، ليس له أية قيمة قانونية" ، كما حذر المكتب السياسي للطلائع من فتح رأس مال المؤسسات العمومية على حساب العمال وعائلاتهم الأمر الذي سيكون له الأثر السلبي على الاقتصاد الوطني والطبقة الشرائية للمواطن البسيط . ومن جهة أخرى ثمن الحزب القرار الأخير لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والقاضي باعتماد يناير كعيد وطني رسمي وكعطلة مدفوعة الأجر، معتبرا إياه مكسبا في طريق استعادة الهوية الكاملة للشعب الجزائري كما يأتي نتيجة العديد من النضالات في سبيل إعادة الاعتبار للغة الأمازيغية . وفي تعليقه عن الأجراء الأخير الذي لجأت إليه وزارة التجارة قال الحزب:"..التخلي عن رخص الاستيراد لن يكون حلا ناجعا أمام الوضع المالي الصعب الذي يمر به الاقتصاد الوطني "، كاشفا أنه قد يؤدي إلى خلق حالة ندرة،حتى فيما يتعلق بالمواد التي تدخل في صناعة المنتوج الوطني، ويؤدي إلى تشجيع المضاربة و السوق الموازية، مع التأثير السلبي على قيمة الدينار و أسعار الاستهلاك، ويتسبب في غلق مؤسسات في قطاع التجارة ويضاعف البطالة. أما عن الاحتجاجات التي تشهدها الجبهة الاجتماعية أكد الحزب أنه من مسؤولية السلطات العمومية اللجوء إلى الحوار كسبيل لمعالجة النزاعات الاجتماعية وعدم تفضيل أي شكل من أشكال القمع والتهديد والانتقام من المواطنين من مختلف قطاعات المجتمع الذين يعبرون عن مطالب شرعية بوسائل سلمية، منتقدا الإجراءات الأخيرة لمواجهة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية من لجوء إلى خيار التمويل الغير تقليدي واعتبرها تزيد من إرباك المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين و الشركاء الأجانب. هذا وأعلن بن فليس عن دعوته للدورة الخامسة العادية للجنة المركزية للحزب للانعقاد، في شهر مارس 2018، حيث تم تشكيل لجنة تحضيرية لهذه الدورة تحت رئاسة رئيس الحزب علي بن فليس.

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