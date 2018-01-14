الوطني
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
14/01/2018 12:38:00

.."طلائع الحريات": "التخلي عن رخص الاستيراد لن يكون حلا ناجعا"


حذر المكتب السياسيي لحزب طلائع الحريات، أمس، من فتح رأس مال المؤسسات العمومية على حساب العمال وعائلاتهم ، مؤكدا أن ذلك لن يخدم الاقتصاد الوطني والمواطنين محدودي الدخل ، وقال إن التخلي عن رخص الاستيراد لن يكون حلا ناجعا أمام  الوضع المالي الصعب الذي يمر به الاقتصاد الوطني . وأكد حزب طلائع الحريات خلال اجتماع لمكتبه السياسي انتقد مخرجات  ميثاق الشراكة بين القطاع العام والخاص أن" المسؤولية السياسية كانت تقتضي فتح نقاش في البرلمان، قبل إطلاق هذا البرنامج. لأن الميثاق المصادق عليه، خلال اجتماع الثلاثية، يوم 23 نوفمبر 2017، ليس له أية قيمة قانونية" ، كما حذر المكتب السياسي للطلائع من فتح رأس مال المؤسسات العمومية على حساب العمال وعائلاتهم الأمر الذي سيكون له الأثر  السلبي على الاقتصاد الوطني  والطبقة الشرائية للمواطن البسيط . ومن جهة أخرى ثمن الحزب القرار الأخير لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والقاضي باعتماد يناير كعيد وطني رسمي وكعطلة مدفوعة الأجر، معتبرا إياه مكسبا في طريق استعادة الهوية الكاملة للشعب الجزائري  كما يأتي نتيجة العديد من النضالات في سبيل  إعادة الاعتبار للغة الأمازيغية  وفي تعليقه عن الأجراء الأخير الذي لجأت إليه وزارة التجارة قال الحزب:"..التخلي عن رخص الاستيراد لن يكون حلا ناجعا أمام  الوضع المالي الصعب الذي يمر به الاقتصاد الوطني "، كاشفا أنه قد يؤدي إلى خلق حالة ندرة،حتى فيما يتعلق بالمواد التي تدخل في صناعة المنتوج الوطني، ويؤدي إلى تشجيع المضاربة و السوق الموازية، مع التأثير السلبي على قيمة الدينار و أسعار الاستهلاك، ويتسبب في غلق مؤسسات في قطاع التجارة ويضاعف البطالة. أما عن الاحتجاجات التي تشهدها الجبهة الاجتماعية أكد الحزب أنه من مسؤولية السلطات العمومية اللجوء إلى الحوار كسبيل لمعالجة النزاعات الاجتماعية وعدم تفضيل أي شكل من أشكال القمع والتهديد والانتقام من المواطنين من مختلف قطاعات المجتمع الذين يعبرون عن مطالب شرعية بوسائل سلمية، منتقدا الإجراءات الأخيرة  لمواجهة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية من لجوء  إلى خيار التمويل الغير تقليدي واعتبرها تزيد من إرباك  المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين و الشركاء الأجانب.  هذا وأعلن بن فليس عن دعوته للدورة الخامسة العادية للجنة المركزية للحزب للانعقاد، في شهر مارس 2018، حيث  تم تشكيل لجنة تحضيرية لهذه الدورة تحت رئاسة رئيس الحزب علي بن فليس.

عدد القراءات 24 مرة | قراءات اليوم 24 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

حماس الفلسطنية تتهم إسرائيل بتفجير سيارة مفخخة استهدف أحد قيادييها في صيدا اللبنانية

اتهمت حركة "حماس" الفلسطينية، إسرائيل بالوقوف وراء تفجير سيارة مفخخة استهدف أحد قيادييها، محمد حمدان "أبو حمزة"، في صيدا جنوب لبنان، اليوم الأحد.
image

قايد صالح يوصل زيارتة إلى الناحية العسكرية الرابعة بورقلة

واصل الفريق أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي زيارته إلى الناحية العسكرية الرابعة بورقلة في يومها الثاني بتفتيش وتفقد
image

وزارة الدفاع الوطني تعرض منتجاتها بالعاصمة المالية بماكو

      في إطار ديناميكية إنعاش الاقتصاد الوطني التي أقرَّها فخامة رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني والهادفة إلى بعث وتشجيع المنتوج
image

زعلان يدعو إلى تسريع وتيرة أشغال تهيئة محطة الحاويات

حث وزير الشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان ، امس، خلال معاينته لأشغال تهيئة محطة الحاويات لميناء الجزائر العاصمة على ضرورة التنسيق بين مؤسسة ميناء
image

عبد الحكيم بلعابد من تيسمسيلت : مساعي كبيرة تبذلها وزارة التربية الوطنية لترقية اللغة الأمازيغية

الدخول الدراسي المقبل سيكلل بــ300 منصب لتدريس اللغة هذا ما  أكده الأمين العام لوزارة التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد أمس ،  بتيسمسيلت حيث قال  إن الوزارة
image

قايد صالح يؤكد على أهمية "الجاهزية العملياتية"لحماية الجزائر

استهل الفريق أحمد ڤايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي زيارة العمل والتفتيش إلى الناحية العسكرية الرابعة بورقلة، بالقطاع العملياتي جنوب-شرق
image

.."طلائع الحريات": "التخلي عن رخص الاستيراد لن يكون حلا ناجعا"

حذر المكتب السياسيي لحزب طلائع الحريات، أمس، من فتح رأس مال المؤسسات العمومية على حساب العمال وعائلاتهم ، مؤكدا أن ذلك لن يخدم الاقتصاد الوطني
image

تدمير أربعة عشرة مخبأ و(11) خندقا للإرهابيين بعين الدفلى

في إطار مكافحة الإرهاب، وإثر عملية بحث وتمشيط بولاية عين الدفلى الناحية العسكرية الأولى، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 13 جانفي 2018، أربعة
image

إزالة (26) مفرغة عشوائية وتسجيل (119) إنجاز بناء بدون ترخيص بالعاصمة

        تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من تسجيل عدة تدخلات فيما يخص المحافظة على العمران وحماية البيئة على مستوى قطاع الاختصاص وهو
image

تقديم وجبات ساخنة للأشخاص بدون مأوى بالعاصمة

          تزامنا مع رداء الأحوال الجوية و موجة البرد التي تعرفها العاصمة، قامت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في خلايا الإصغاء والنشاط الوقائي بمعية مكاتب
قيم هذا المقال
0