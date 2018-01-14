تدمير أربعة عشرة مخبأ و(11) خندقا للإرهابيين بعين الدفلى





في إطار مكافحة الإرهاب، وإثر عملية بحث وتمشيط بولاية عين الدفلى الناحية العسكرية الأولى، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 13 جانفي 2018، أربعة عشرة (14) مخبأ و(11) خندقا للإرهابيين، في حين أوقفت مفرزة أخرى بالوادي/ن.ع.4 عنصر دعم للجماعات الإرهابية.

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، صباح اليوم 14 جانفي 2018 ببني ونيف، ولاية بشار/ن.ع.3، كمية ضخمة من الكيف المعالج تُقدر بـ(305) كيلوغرام، في حين أوقفت مفارز أخرى بكل من تمنراست وبرج باجي مختار/ن ع 6، سبعة (07) مهربين وضبطت (2,52) طن من المواد الغذائية ومعدات التنقيب عن الذهب.

من جهة أخرى، ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ببسكرة/ن.ع.4، (2835) علبة من مادة التبغ، فيما أوقف عناصر الدرك الوطني بتلمسان/ن.ع.2، مهربين اثنين وحجزوا (1864) وحدة من مختلف المشروبات.

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