إزالة (26) مفرغة عشوائية وتسجيل (119) إنجاز بناء بدون ترخيص بالعاصمة





تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من تسجيل عدة تدخلات فيما يخص المحافظة على العمران وحماية البيئة على مستوى قطاع الاختصاص وهو ما تحرص عليه ذات المصالح إلى جانب محاربة الجريمة في الأوساط الحضرية لتوفير الأمن و المحافظة على ممتلكات المواطن الذي يعتبر طرفا أساسيا في هذه العملية، من خلال التبليغ عن كل شيء مشبوه عبر الخطوط الخضراء التي وضعت تحت تصرّفه. في هذا الصدد، سجّلت فرقة شرطة العمران وحماية البيئة لأمن ولاية الجزائر خلال شهر ديسمبر، (119) تدخل تعلق بإنجاز بناء بدون رخصة و (03) تدخلات حول عدم مطابقة البناء لرخصة البناء المسلّمة، وفيما تعلق بتطهير الطريق العام تم تسجيل (23) تدخل متعلق بالتجارة غير الشرعية. فيما يخص تسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، فقد تمّ إحصاء (244) تدخل تمحور حول رمي وإهمال النفايات أو رفض استعمال نظام النفايات الموضوع من طرف الهيئات المعنية، (152) تدخل متعلق بإيداع أو رمي أو إهمال النفايات الهامدة الناتجة عن استغلال المحاجر و المناجم وأشغال الهدم والبناء و الترميم، (14) تدخل حول إعاقة الطريق العام بوضع أو ترك مواد من شانها أن تمنع حرية المرور أو تجعله غير آمن، بالإضافة إلى إزالة (26) موقع ومفرغة غير شرعية بالتنسيق مع السلطات المحلية، ناهيك عن (07) تدخلات متعلقة بإلقاء أو وضع في الطريق العمومي أقذار أو كناسات أو مياه قذرة أو أي مواد أخرى يؤدي سقوطها إلى إحداث ضرر أو تتصاعد منها روائح كريهة ضارة بالصحة.

فيما تعلق بالنظافة والصحة العمومية، فقد سجلت ذات المصالح (04) تدخلات متعلقة برمي الحيوانات الميتة أو الفضلات ذات المصدر الحيواني و عدم إتلافها عن طريق الدفن أو الترميد، أما في جانب المساحات الخضراء، فقد أحصت فرق شرطة العمران وحماية البيئة (04) تدخلات متعلقة بوضع نفايات وفضلات في مساحات خضراء خارج الأماكن أو التراتيب المخصصة و المعينة لهذا الغرض.

عدد القراءات 29 مرة | قراءات اليوم 29 مرة