تقديم وجبات ساخنة للأشخاص بدون مأوى بالعاصمة





تزامنا مع رداء الأحوال الجوية و موجة البرد التي تعرفها العاصمة، قامت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في خلايا الإصغاء والنشاط الوقائي بمعية مكاتب النشاط الاجتماعي، بتنظيم عدة خرجات ليلية عبر قطاع الإختصاص، قدمت من خلالها وجبات ساخنة لفائدة فئة المعوزين و الأشخاص بدون مأوى، على غرار شوارع سيدي أمحمد، الدرارية، الشراقة، الرويبة، وهذا بمشاركة أطباء من مصلحة الإسعاف الاجتماعي، مع تحويل البعض منهم إلى مراكز الإيواء على غرار مركز الإيواء للنساء بالرغاية شاطئ. هذه المبادرات الإنسانية والتضامنية تدخل ضمن تكريس مبدأ الشرطة الجوارية في تقديم يد المساعدة لهذه الفئة الهشة و بدون مأوى، و هي مستمرة طيلة هذه الفترة الشتوية.

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