الوطني
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14/01/2018 11:54:00

غويني يهاجم "الأفـــــــــــــــــــــلان"


هاجمت حركة الإصلاح الوطني- ضمنيا- حزب جبهة التحرير الوطني " الأفلان"، مؤكدة أنه يحاول إحتكار الساحة الوطنية بماضيها وحاضرها من خلال تصريحاته التي يطلقها في كل مرة. هاجم رئيس حركة الإصلاح الوطني،فلالي غويني ، خلال الدورة العادية للمكتب الوطني التي عقدت بالعاصمة الحزب العتيد- ضمنيا- متهما إياه بمحاولة إحتكار الساحة الوطنية بماضيها وحاضرها من خلال تصريحاته التي يطلقها في كل مرة ، مؤكدا أن هذا الحزب- دون أن يسميه- تعدى الأمر وحاول استنساخ بعض المؤسسات وتنظيم لقاءات شبه رسمية لتعيد مناقشة أمور تم البث فيها من طرف جهات رسمية هي جزء منها وتحوز على أغلبية التمثيل فيها -في إشارة  منه للثلاثية التي دعا إليها جمال ولد عباس الأمين العام للأفلان-. وانتقد غويني "الاجتاماع الثلاثي" الذي نظمه حزب جمال ولد عباس مؤخرا، والذي ضم "البترونا" و المركزية النقابية، مؤكدا:"..منذ متى تنظم لقاءات القراءة الثانية لقرارات رسمية ولكن باسم الوظيفة الحزبية"، واصفا خرجة ولد عباس بـ" التطاول" على الدستور وقوانين الجمهورية وإقصاء مرفوض لعموم الشركاء الاجتماعيين وتجاهل فضيع لادوار الأحزاب السياسية، وأضاف:"عندما تنظم ثلاثية بشكل منظم ثم تنظم ثلاثية موازية بنفس القرارات هذا غير مقبول." وأكد رئيس الحزب:"..هذه دورة تأتي أياما بعد قرار رئيس الجمهورية باعتبار رأس السنة الأمازيغية الموافق لـ12 جانفي يناير من كل عام عطلة مدفوعة الاجر، مع التعجيل بتقديم قانون عضوي خاص بأكاديمية اللغة الأمزيغية وذلك ما تثمنه حركة الإصلاح الوطني وتعتبره خطوة هامة في تاريخه وتأكيدا راسخا لعناصر الهوية الوطنية وتأمينها من الجاذبات وجعلها في منأى عن أي توظيف"، داعيا للتحضير الجيد لإدراج الزامية تدريس اللغة الأمزيغية في جميع أطوار التعليم .

 

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