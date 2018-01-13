الوطني
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
13/01/2018 11:23:00

ضبط مسدسا رشاشا وكمية من الذخيرة ببرج باجي مختار


 في إطار تأمين الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة، وإثر دورية استطلاع وتفتيش قرب الشريط الحدودي، ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع حراس الحدود، يوم 12 جانفي 2018 ببرج باجي مختارالناحية العسكرية السادسة  مسدسا رشاشا (01) من نوع كلاشنيكوف ومخزنا (01) وكمية من الذخيرةفي سياق آخر، أوقفت مفرزة أخرى وعناصر الدرك الوطني بتلمسان/ن.ع.2، أربعة (04) تجار مخدرات وحجزت أكثر من (82) كيلوغرام من الكيف المعالج  وسيارة (01) سياحية.  من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني بكل من تلمسان وبشار وغرداية، (11) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة.

عدد القراءات 15 مرة | قراءات اليوم 15 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

عبد الرزاق دوراري: "الأكاديمية الجزائرية للأمازيغية ستعمل على انتقاء الأعمال المنجزة حول هذه اللغة"

أكد أستاذ اللسانيات وعلوم الترجمة و مدير المركز الوطني البيداغوجي و اللساني لتعليم الأمازيغية عبد الرزاق دوراري أول أمس، أن مهمة الأكاديمية الجزائرية للغة الأمازيغية
image

مسرحية "أمنوكال" تدعو إلى الاهتمام بالثقافة والتاريخ الأمازيغيين

حملت مسرحية "أمنوكال" الناطقة بالشاوية  التي تم عرضها بعد ظهر أول أمس، على ركح المسرح الجهوي محمد الطاهر الفرقاني بقسنطينة رسالة تطالب بضرورة الاهتمام بالثقافة
image

ضبط مسدسا رشاشا وكمية من الذخيرة ببرج باجي مختار

 في إطار تأمين الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة، وإثر دورية استطلاع وتفتيش قرب الشريط الحدودي، ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع حراس الحدود، يوم 12 جانفي
image

ظهور مفاجئ لطارق صالح يربك الحوثيين

أربك ظهور العميد طارق محمد صالح، قائد حراسة الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح وابن شقيقه الأكبر، الميليشيات الحوثية التي سعت منذ مقتل صالح
image

طمار يلتقي بالمقاولين..اليوم

 يلتقي  وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، اليوم، مع المقاولات والمؤسسات المعنية بإنجاز مختلف الصيغ  السكنية, خاصة صيغة السكن العمومي الايجاري , لتحديد أسباب
image

وكالة عدل : مكتتبو "عدل 2 "ملزمون بتحديث بياناتهم

أصدرت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل بيان تطلب فيه مكتتبي عدل 2 و الذين اختاروا مواقع سكناتهم أن وكالة عدل تقوم بعملية التحقيق للحالة
image

عيسى: "سنسهر على أن يتحكم الأئمة في اللغة الأمازيغية"

·       صدور كتاب تفسير القرآن الكريم باللغة الأمازيغية إلتزم وزير الشؤون الدينية و الأوقاف, محمد عيسى, بالعمل أكثر على ترقية اللغة الأمازيغية من خلال برامج سيتم
image

الوزير الأول الصحراوي يشيد بقرار المدعي العام لمحكمة العدل الأوروبية

أشاد ،أول  أمس، عضو الأمانة الوطنية الوزير الأول الصحراوي عبد القادر الطالب عمر  بقرار المدعي العام لمحكمة العدل الأوروبية والذي خلص إلى أن اتفاق الصيد
image

"الكناس" يعلق إضراب أساتذة التعليم العالي

أعلن  المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي "الكناس"  عن تعليق الإضراب الذي كان مقررا الدخول فيه غدا الأحد ، وذلك على خلفية  "الحكم قضائي" الذي صدر
image

ولد عباس يحتفظ بمنصبه في "السينا"

احتفظ الأمين العام للحزب العتيد والسيناتور ،جمال ولد عباس، بمنصبه كنائب لرئيس مجلس الأمة خلال التجديد الدوري لهياكل مجلس الأمة. وقالت مصادر موثوقة إن رئيس الجمهورية
قيم هذا المقال
0