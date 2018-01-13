ضبط مسدسا رشاشا وكمية من الذخيرة ببرج باجي مختار
في إطار تأمين الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة، وإثر دورية استطلاع وتفتيش قرب الشريط الحدودي، ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع حراس الحدود، يوم 12 جانفي 2018 ببرج باجي مختارالناحية العسكرية السادسة مسدسا رشاشا (01) من نوع كلاشنيكوف ومخزنا (01) وكمية من الذخيرة. في سياق آخر، أوقفت مفرزة أخرى وعناصر الدرك الوطني بتلمسان/ن.ع.2، أربعة (04) تجار مخدرات وحجزت أكثر من (82) كيلوغرام من الكيف المعالج وسيارة (01) سياحية. من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني بكل من تلمسان وبشار وغرداية، (11) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة.
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