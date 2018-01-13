وكالة عدل : مكتتبو "عدل 2 "ملزمون بتحديث بياناتهم
أصدرت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل بيان تطلب فيه مكتتبي عدل 2 و الذين اختاروا مواقع سكناتهم أن وكالة عدل تقوم بعملية التحقيق للحالة العائلية لهذا يطلب من المكتتبين المعنيين و الذين تغيرت حالتهم العائلية (من عازب إلى متزوج، أو من متزوج إلى أرمل، أو من متزوج إلى مطلق مثلاً) أن يملؤوا الاستمارة الموجود في خانة contrôle في الموقع الرسمي لوكالة عدل.
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