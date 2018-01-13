عيسى: "سنسهر على أن يتحكم الأئمة في اللغة الأمازيغية"





· صدور كتاب تفسير القرآن الكريم باللغة الأمازيغية





إلتزم وزير الشؤون الدينية و الأوقاف, محمد عيسى, بالعمل أكثر على ترقية اللغة الأمازيغية من خلال برامج سيتم إطلاقها في مختلف المعاهد و المساجد و المدارس التابعة لقطاعه انطلاقا من هذه السنة. وأوضح عيسى لدى افتتاح ملتقى وطني حول القيم الحضارية في التراث الثقافي الأمازيغي نظم بدار الثقافة علي زعموم بولاية البويرة بالقول:"..إن دائرتنا الوزارية ترغب في المساهمة هي الأخرى في ترقية الأصول الأمازيغية من خلال التعليم الإجباري لهذه اللغة في معاهد تكوين الأئمة بالبويرة و تيزي وزو (معهد ايلولا) و باتنة"، مشيرا إلى أن هذا البرنامج سيدخل حيز التنفيذ في سنة 2018 " ، وأضاف:"لقد جئنا لنحتفل لأول مرة بيناير بصفة رسمية بالبويرة . نحن فخورين بانتماءاتنا لأصولنا الأمازيغية التي تشكل إحدى ثوابت الهوية الوطنية ". وفي هذا الإطار قال الوزير "أن الطلبة المسجلين في المعاهد سيتعلمون اللغة الأمازيغية لفهم أصولهم و التحدث بفخر حول دينهم "، وأضاف:"..إن الأئمة الممارسين سيكونون جميعا مدعوين لتعلم الأمازيغية في إطار دروس تحسين المستوى و تحيين المعارف" صرح الوزير لدى زيارته لمعرض للمنتجات التقليدية الأمازيغية برواق دار الثقافة، مستطردا:"سنسهر على أن يتحكم الأئمة في اللغة الأمازيغية". وستكون سنة 2968 سنة صدور كتاب تفسير القرآن الكريم باللغة الأمازيغية و الذي يعمل عليه علماء و باحثين بالتعاون مع المحافظة السامية للأمازيغية لتحضير هذا المرجع، وفقا لما كشفه عيسى الذي أعطى لمحة مختصرة حول تاريخ أمازيغ الجزائر و علاقتهم بالإسلام. وخلال زيارته إلى البويرة توجه الوزير للمعهد الوطني المتخصص في تكوين إطارات إدارة الشؤون الدينية و الأوقاف بوسط المدينة حيث زار مختلف مصالحه و أمر مختلف المسؤولين بالعمل على تعليم اللغة الأمازيغية في هذه المؤسسة. كما تفقد عيسى بمدينة سور الغزلان (جنوب) المدرسة القرآنية للشيخ عبد الكريم مغيلي.

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