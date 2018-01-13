"الكناس" يعلق إضراب أساتذة التعليم العالي





أعلن المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي "الكناس" عن تعليق الإضراب الذي كان مقررا الدخول فيه غدا الأحد ، وذلك على خلفية "الحكم قضائي" الذي صدر الأربعاء المنصرم والقاضي بعدم شرعيته لعدم استيفائه الشروط القانونية. وكشف "الكناس" في بيان له أنه:"..يحتفظ بحقه في الطعن في الأمر القضائي الذي قضى بعدم شرعيته"،داعيا "جميع الأساتذة إلى الامتثال لقرار العدالة الجزائرية لغاية ممارسة الحق القانوني بالطعن القضائي وفق ما يسمح به قانون الإجراءات المدنية والإدارية لا سيما نص المادة 304 منه"، داعيا الأساتذة الالتحاق بمراكز عملهم بصفة طبيعية بداية من هذا الأحد وهذا لإفشال المؤامرة التي كانت تحيكها بعض الأطراف لخلق حالة من العنف داخل الجامعة الجزائرية. ودعا المجلس الوطني للأساتذة التعليم العالي جميع فروعه النقابية الخمسين عبر الوطن إلى "الدعوة فورا لعقد جمعيات عامة استثنائية طارئة في غضون الأسبوع المقبل والتشاور مع القواعد النضالية حول الأساليب الاحتجاجية التي سيتم تبنيها في المرحلة القادمة مع رفع تقارير الجمعيات العامة إلى الأمانة العامة المكلفة بالتنظيم داخل المكتب الوطني".

عدد القراءات 26 مرة | قراءات اليوم 26 مرة