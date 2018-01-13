ولد عباس يحتفظ بمنصبه في "السينا"
احتفظ الأمين العام للحزب العتيد والسيناتور ،جمال ولد عباس، بمنصبه كنائب لرئيس مجلس الأمة خلال التجديد الدوري لهياكل مجلس الأمة. وقالت مصادر موثوقة إن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة جدد ثقته في شخص السيناتور ،جمال ولد عباس، تعبيرا عن مدى الثقة التي يحظى بها شخص ولد عباس كسيناتور ضمن الثلث الرئاسي، وما لها من مدلولات أخرى أهمها تلك النتائج المحققة على صعيد أداء هذا السيناتور الذي يحمل صفة حزبية كأمين عام لأكبر وأهم تشكيلة سياسية في البلاد.
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