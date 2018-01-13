ولد عباس يحتفظ بمنصبه في "السينا"



عبد الرزاق دوراري: "الأكاديمية الجزائرية للأمازيغية ستعمل على انتقاء الأعمال المنجزة حول هذه اللغة" أكد أستاذ اللسانيات وعلوم الترجمة و مدير المركز الوطني البيداغوجي و اللساني لتعليم الأمازيغية عبد الرزاق دوراري أول أمس، أن مهمة الأكاديمية الجزائرية للغة الأمازيغية



مسرحية "أمنوكال" تدعو إلى الاهتمام بالثقافة والتاريخ الأمازيغيين حملت مسرحية "أمنوكال" الناطقة بالشاوية التي تم عرضها بعد ظهر أول أمس، على ركح المسرح الجهوي محمد الطاهر الفرقاني بقسنطينة رسالة تطالب بضرورة الاهتمام بالثقافة



ضبط مسدسا رشاشا وكمية من الذخيرة ببرج باجي مختار في إطار تأمين الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة، وإثر دورية استطلاع وتفتيش قرب الشريط الحدودي، ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع حراس الحدود، يوم 12 جانفي



ظهور مفاجئ لطارق صالح يربك الحوثيين أربك ظهور العميد طارق محمد صالح، قائد حراسة الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح وابن شقيقه الأكبر، الميليشيات الحوثية التي سعت منذ مقتل صالح



طمار يلتقي بالمقاولين..اليوم يلتقي وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، اليوم، مع المقاولات والمؤسسات المعنية بإنجاز مختلف الصيغ السكنية, خاصة صيغة السكن العمومي الايجاري , لتحديد أسباب



وكالة عدل : مكتتبو "عدل 2 "ملزمون بتحديث بياناتهم أصدرت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل بيان تطلب فيه مكتتبي عدل 2 و الذين اختاروا مواقع سكناتهم أن وكالة عدل تقوم بعملية التحقيق للحالة



عيسى: "سنسهر على أن يتحكم الأئمة في اللغة الأمازيغية" · صدور كتاب تفسير القرآن الكريم باللغة الأمازيغية إلتزم وزير الشؤون الدينية و الأوقاف, محمد عيسى, بالعمل أكثر على ترقية اللغة الأمازيغية من خلال برامج سيتم



الوزير الأول الصحراوي يشيد بقرار المدعي العام لمحكمة العدل الأوروبية أشاد ،أول أمس، عضو الأمانة الوطنية الوزير الأول الصحراوي عبد القادر الطالب عمر بقرار المدعي العام لمحكمة العدل الأوروبية والذي خلص إلى أن اتفاق الصيد



"الكناس" يعلق إضراب أساتذة التعليم العالي أعلن المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي "الكناس" عن تعليق الإضراب الذي كان مقررا الدخول فيه غدا الأحد ، وذلك على خلفية "الحكم قضائي" الذي صدر