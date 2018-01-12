الفريق أحمد ڤايد صالح، ،في زيارة عمل للناحية العسكرية الرابعة بورقلة
الفريق أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي في زيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الرابعة بورقلة
يقوم الفريق أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، من 13 إلى 16 يناير 2018، بزيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الرابعة بورقلة. الفريق سيشرف خلال هذه الزيارة على تفتيش وحدات قتالية، كما سيعقد لقاءات توجيهية مع إطارات وأفراد وحدات الناحية العسكرية الرابعة.
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