مفارز الجيش الوطني الشعبي مع حراس الحدود في حماد الاقتصاد الوطني
ضبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع حراس الحدود،نهار امس الخميس بكل من برج باجي مختار وعين قزام/الناحية العسكرية 6، شاحنتين (02) و(17,5) طنا من المواد الغذائية و(4000) لتر من زيت المائدة و(11200) لتر من الوقود و(200) كيلوغرام من مادة النحاس، فيما أوقفت مفرزة أخرى بتمنراستالناحية العسكرية السادسة ، سبعة (07) مهربين وحجزت معدات تنقيب عن الذهب وجهاز إتصال عبر الأقمار الصناعية. وفي ذات السياق أحبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي محاولات تهريب (10904) لتر من الوقود، بكل من سوق أهراس وتبسة والطارفالناحية العسكرية الخامسة
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