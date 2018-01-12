الوطني
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
12/01/2018 11:26:00

مفارز الجيش الوطني الشعبي مع حراس الحدود في حماد الاقتصاد الوطني


ضبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع حراس الحدود،نهار امس الخميس  بكل من برج باجي مختار وعين قزام/الناحية العسكرية 6، شاحنتين (02) و(17,5) طنا من المواد الغذائية و(4000) لتر من زيت المائدة و(11200) لتر من الوقود و(200) كيلوغرام من مادة النحاس، فيما أوقفت مفرزة أخرى بتمنراستالناحية العسكرية السادسة ، سبعة (07) مهربين وحجزت معدات تنقيب عن الذهب وجهاز إتصال عبر الأقمار الصناعية. وفي ذات السياق أحبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي محاولات تهريب (10904) لتر من الوقود، بكل من سوق أهراس وتبسة والطارفالناحية العسكرية الخامسة 

عدد القراءات 16 مرة | قراءات اليوم 16 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

الفريق أحمد ڤايد صالح، ،في زيارة عمل للناحية العسكرية الرابعة بورقلة

الفريق أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي في زيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الرابعة بورقلة
image

القضاء على المسلحين الذين هاجموا قاعدة “حميميم”

أعلنت وزارة الدفاع الروسية انه تم القضاء على المسلحين الذين هاجموا قاعدة “حميميم” في سوريا، فيما  أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا،
image

مفارز الجيش الوطني الشعبي مع حراس الحدود في حماد الاقتصاد الوطني

ضبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع حراس الحدود،نهار امس الخميس  بكل من برج باجي مختار وعين قزام/الناحية العسكرية 6، شاحنتين (02) و(17,5) طنا من المواد الغذائية
image

امن تيسمسيلت تفكيك شبكة إجرامية مختصة في سرقة المركبات

تمكنت قوات الشرطة بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية  بأمن ولاية تيسمسيلت من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في تهريب المركبات و تفكيكها بورشات سرية  تنشط عبر إقليمي
image

قرار تعليق الإضراب الوطني الذي كان مقررا بداية من يوم 14/01/2018

                                                 
image

المحكمة الإدارية تقضي بعدم شرعية اضراب 14 جانفي في الجامعات

قضت المحكمة الإدارية بعدم شرعية الإضراب المقرر مطلع الأسبوع القادم عبر كافة الجامعات الجزائرية من قبل تنظيمات نقابية. وفصلت اليوم المحكمة الإدارية في الدعوى الإستعجالية
image

وزير التجارة، السيد محمد بن مرادي سيكون حاضرا كضيف شرف في المعرض الدولي لبماكو

في إطار مشاركة الجزائر كضيف شرف في المعرض الدولي لبماكو ( مالي)،  في طبعته الثانية عشر ( 12)، المزمع عقده خلال الفترة الممتدة بين 13
image

الارهابي المكنى عبد الرحمان يسلم نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست

 سّلم إرهابي نفسه، ظهر اليوم 10 جانفي 2018، للسلطات العسكرية بالناحية العسكرية السادسة بتمنراست، بحوزته (01) مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف ومخزني (02) ذخيرة مملوئين.
image

وزير الداخلية نور الدين بدوي يعلن عن فتح تحقيق في قضية الإعتداء على الأطباء المقيمين

تناقلت وسائل الاعلام اليوم، بان وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، نور الدين بدوي، اكد على ان هناك  تحقيق جار في الأحداث التي رافقت إحتجاج
image

عضو مجلس الأمة يشارك في اجتماع للحركة التضامنية الدولية مع الشعب الصحراوي

تلبية لدعوة من اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي يشارك السيد محمد الواد، عضو مجلس الأمة، في اجتماع المكتب التنفيذي للحركة التضامنية الدولية مع
قيم هذا المقال
0