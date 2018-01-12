امن تيسمسيلت تفكيك شبكة إجرامية مختصة في سرقة المركبات





تمكنت قوات الشرطة بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تيسمسيلت من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في تهريب المركبات و تفكيكها بورشات سرية تنشط عبر إقليمي ولاية تيسمسيلت و تيارت.

العملية النوعية التي قامت بها عناصر فرقة الشرطة القضائية بتاريخ: 08/01/2017 بولاية تيسمسيلت، والنتائج المحققة تمت بعد إستغلال معلومات والتنسيق الدائم مع النيابة المختصة.

هذه العملية تمت بعد وضع خطة أمنية محكمة تم خلالها تحديد هوية أفرادها و توقيف خمسة(05) متورطين تتراوح أعمارهم ما بين الثلاثينيات و الأربعينيات مع حجز سيارة سياحية و شاحنة و هياكل مركبات و كمية معتبرة من قطاع غيار و لواحق المركبات و إكتشاف ورشة سرية تتم فيها عمليات التفكيك و التركيب مع حجز مبلغ مالي يقارب 500000 دج (خمسين مليون سنتيم).

العملية النوعية التي حققتها قوات الشرطة بأمن الولاية تأتي في إطار سلسلة العمليات النوعية التي مكنت مصالح أمن الولاية من وضع حد لنشاط عدة شبكات إجرامية عبر تراب إقليم الولاية و الولايات المجاورة.

في ذات السياق تمكنت عناصر ذات المصلحة خلال هذا الأسبوع إسترجاع مركبة من مدينة مستغانم محل خيانة أمانة تم بيعها والتي راح ضحيتها صاحب وكالة كراء السيارات من مدينة تيسمسيلت حيث تم إيقاف أربعة (04) أشخاص متورطين في هذه القضية .

تم إنجاز ملفات قضائية ضد المتورطين في القضيتين و تقديمهم أمام السيد / وكيل الجمهورية لدى محكمة تيسمسيلت .

العملية نشرت إطمئنان في أوساط المواطنين ولقيت إستحسان كبير من قبل الضحايا بصيانة حقوقهم .

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