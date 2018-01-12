الوطني
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
12/01/2018 10:38:00

قرار تعليق الإضراب الوطني الذي كان مقررا بداية من يوم 14/01/2018


                                                       cnesنص بيان تعليق الاضراب 

- بناء على الأمر القضائي الصادر عن المحكمة الإدارية بالجزائر العاصمة القسم الاستعجالي في جلسة 10/01/2018 والقاضي في منطوقه بعدم شرعية الإضراب المعلن عنه بموجب الإشعار المؤرخ في 24/12/2018 المتضمن إضراب وطني موحد ابتداء من 14/01/2018 لمدة غير محددة مع مقاطعة امتحانات الدورة الأولى.

- بعد التشاور مع أعضاء المكتب الوطني، ومكونات تكتل الأسرة الجامعية.
- واحتراما لقرار العدالة الجزائرية، ولأجل عدم وضع الأستاذ الجامعي المضرب في وضعية غير قانونية قد تؤثر في وضعه القانوني وتجلب له متاعب إدارية، لأن إضرابنا كان غرضه تحقيق مطالب شرعية ومشروعة للأستاذ الجامعي، وليس تحديا لسلطة القانون والقضاء.
لهذه الأسباب ولأجلها

 

 

فإن المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي CNES، وللأسباب المذكورة أعلاه، يقرر ما يلي:
1- تعليق الإضراب الوطني الذي كان مقررا الدخول فيه بداية من يوم 14/01/2018، مع الاحتفاظ بحقنا في الطعن في الأمر القضائي وفق ما يسمح به قانون الإجراءات المدنية والإدارية لا سيما نص المادة 304 منه.
2- التوجه برسالة شكر وعرفان لكل الأساتذة الشرفاء والأسرة الجامعية قاطبة، التي آمنت بنا وبشرعية مطالبنا والتفت حولنا وحول المطالب المرفوعة، والهبة الكبيرة وغير المسبوقة في تاريخ الجامعة الجزائرية التي شاهدها الجميع خلف نقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، ونؤكد لهم أننا لم ولن نتراجع عن الدفاع عن حقوق الأستاذ الجامعي، وأننا سنضل دوما صوته وضميره الحي.
3- دعوة جميع الأساتذة إلى الامتثال لقرار العدالة الجزائرية لغاية ممارسة حقنا القانوني بالطعن القضائي، ونطلب من الأساتذة الالتحاق بمراكز عملهم بصفة طبيعية بداية من 14/01/2018، وتنفيذ جميع أعباءهم البيداغوجية. وهذا لإفشال المؤامرة التي كانت تحيكها بعض الأطراف لخلق حالة من العنف داخل الجامعة الجزائرية، ومحاولة اتهام المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي وباقي مكونات الأسرة الجامعية المشاركة في الإضراب، بالوقوف خلفها.
4- يجب التنويه بأننا وبعد مباشرتنا لحقنا القانوني في الطعن القضائي، سنقدم كل الوثائق الرسمية التي تؤكد عدم صحة ادعاءات المدعية، وأننا سنبين للجهة القضائية المطعون أمامها كل الأدلة التي تؤكد صحة وسلامة الشروط الشكلية السابقة لإيداع الإشعار بالإضراب، خاصة ما تعلق منها بتاريخ إيداعه الذي كان يوم 04 جانفي 2018 وليس 07 جانفي 2018 كما جاء في ادعاءات المدعية.
5- نؤكد على تمسكنا بشرعية ومشروعية المطالب المرفوعة، وعدم تنازلنا عن الدفاع عنها بكل الأساليب القانونية والشرعية والدستورية.
6- ندعو جميع فروعنا النقابية الخمسين عبر الوطن، إلى الدعوة فورا لعقد جمعيات عامة استثنائية طارئة في غضون الأسبوع المقبل، والتشاور مع القواعد النضالية حول الأساليب الاحتجاجية التي سيتم تبنيها في المرحلة القادمة. مع رفع تقارير الجمعيات العامة إلى الأمانة العامة المكلفة بالتنظيم داخل المكتب الوطني.
7- فور وصول تقارير الجمعيات العامة، وبعد التنسيق مع أعضاء المكتب الوطني، سيتم تحديد تاريخ لعقد مجلس وطني طارئ، للدخول في حركة احتجاجية جديدة سيحدد تاريخها وأساليبها بعد التشاور مع أعضاء المجلس الوطني.
ما ضاع حق وراءه مطالب 
عن المكتب الوطني/ المنسق الوطني
عبد الحفيظ ميلاط

عدد القراءات 63 مرة | قراءات اليوم 63 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

الفريق أحمد ڤايد صالح، ،في زيارة عمل للناحية العسكرية الرابعة بورقلة

الفريق أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي في زيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الرابعة بورقلة
image

القضاء على المسلحين الذين هاجموا قاعدة “حميميم”

أعلنت وزارة الدفاع الروسية انه تم القضاء على المسلحين الذين هاجموا قاعدة “حميميم” في سوريا، فيما  أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا،
image

مفارز الجيش الوطني الشعبي مع حراس الحدود في حماد الاقتصاد الوطني

ضبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع حراس الحدود،نهار امس الخميس  بكل من برج باجي مختار وعين قزام/الناحية العسكرية 6، شاحنتين (02) و(17,5) طنا من المواد الغذائية
image

امن تيسمسيلت تفكيك شبكة إجرامية مختصة في سرقة المركبات

تمكنت قوات الشرطة بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية  بأمن ولاية تيسمسيلت من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في تهريب المركبات و تفكيكها بورشات سرية  تنشط عبر إقليمي
image

قرار تعليق الإضراب الوطني الذي كان مقررا بداية من يوم 14/01/2018

                                                 
image

المحكمة الإدارية تقضي بعدم شرعية اضراب 14 جانفي في الجامعات

قضت المحكمة الإدارية بعدم شرعية الإضراب المقرر مطلع الأسبوع القادم عبر كافة الجامعات الجزائرية من قبل تنظيمات نقابية. وفصلت اليوم المحكمة الإدارية في الدعوى الإستعجالية
image

وزير التجارة، السيد محمد بن مرادي سيكون حاضرا كضيف شرف في المعرض الدولي لبماكو

في إطار مشاركة الجزائر كضيف شرف في المعرض الدولي لبماكو ( مالي)،  في طبعته الثانية عشر ( 12)، المزمع عقده خلال الفترة الممتدة بين 13
image

الارهابي المكنى عبد الرحمان يسلم نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست

 سّلم إرهابي نفسه، ظهر اليوم 10 جانفي 2018، للسلطات العسكرية بالناحية العسكرية السادسة بتمنراست، بحوزته (01) مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف ومخزني (02) ذخيرة مملوئين.
image

وزير الداخلية نور الدين بدوي يعلن عن فتح تحقيق في قضية الإعتداء على الأطباء المقيمين

تناقلت وسائل الاعلام اليوم، بان وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، نور الدين بدوي، اكد على ان هناك  تحقيق جار في الأحداث التي رافقت إحتجاج
image

عضو مجلس الأمة يشارك في اجتماع للحركة التضامنية الدولية مع الشعب الصحراوي

تلبية لدعوة من اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي يشارك السيد محمد الواد، عضو مجلس الأمة، في اجتماع المكتب التنفيذي للحركة التضامنية الدولية مع
قيم هذا المقال
0