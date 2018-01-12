قرار تعليق الإضراب الوطني الذي كان مقررا بداية من يوم 14/01/2018

cnesنص بيان تعليق الاضراب

- بناء على الأمر القضائي الصادر عن المحكمة الإدارية بالجزائر العاصمة القسم الاستعجالي في جلسة 10/01/2018 والقاضي في منطوقه بعدم شرعية الإضراب المعلن عنه بموجب الإشعار المؤرخ في 24/12/2018 المتضمن إضراب وطني موحد ابتداء من 14/01/2018 لمدة غير محددة مع مقاطعة امتحانات الدورة الأولى.

- بعد التشاور مع أعضاء المكتب الوطني، ومكونات تكتل الأسرة الجامعية.

- واحتراما لقرار العدالة الجزائرية، ولأجل عدم وضع الأستاذ الجامعي المضرب في وضعية غير قانونية قد تؤثر في وضعه القانوني وتجلب له متاعب إدارية، لأن إضرابنا كان غرضه تحقيق مطالب شرعية ومشروعة للأستاذ الجامعي، وليس تحديا لسلطة القانون والقضاء.

لهذه الأسباب ولأجلها

فإن المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي CNES، وللأسباب المذكورة أعلاه، يقرر ما يلي:

1- تعليق الإضراب الوطني الذي كان مقررا الدخول فيه بداية من يوم 14/01/2018، مع الاحتفاظ بحقنا في الطعن في الأمر القضائي وفق ما يسمح به قانون الإجراءات المدنية والإدارية لا سيما نص المادة 304 منه.

2- التوجه برسالة شكر وعرفان لكل الأساتذة الشرفاء والأسرة الجامعية قاطبة، التي آمنت بنا وبشرعية مطالبنا والتفت حولنا وحول المطالب المرفوعة، والهبة الكبيرة وغير المسبوقة في تاريخ الجامعة الجزائرية التي شاهدها الجميع خلف نقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، ونؤكد لهم أننا لم ولن نتراجع عن الدفاع عن حقوق الأستاذ الجامعي، وأننا سنضل دوما صوته وضميره الحي.

3- دعوة جميع الأساتذة إلى الامتثال لقرار العدالة الجزائرية لغاية ممارسة حقنا القانوني بالطعن القضائي، ونطلب من الأساتذة الالتحاق بمراكز عملهم بصفة طبيعية بداية من 14/01/2018، وتنفيذ جميع أعباءهم البيداغوجية. وهذا لإفشال المؤامرة التي كانت تحيكها بعض الأطراف لخلق حالة من العنف داخل الجامعة الجزائرية، ومحاولة اتهام المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي وباقي مكونات الأسرة الجامعية المشاركة في الإضراب، بالوقوف خلفها.

4- يجب التنويه بأننا وبعد مباشرتنا لحقنا القانوني في الطعن القضائي، سنقدم كل الوثائق الرسمية التي تؤكد عدم صحة ادعاءات المدعية، وأننا سنبين للجهة القضائية المطعون أمامها كل الأدلة التي تؤكد صحة وسلامة الشروط الشكلية السابقة لإيداع الإشعار بالإضراب، خاصة ما تعلق منها بتاريخ إيداعه الذي كان يوم 04 جانفي 2018 وليس 07 جانفي 2018 كما جاء في ادعاءات المدعية.

5- نؤكد على تمسكنا بشرعية ومشروعية المطالب المرفوعة، وعدم تنازلنا عن الدفاع عنها بكل الأساليب القانونية والشرعية والدستورية.

6- ندعو جميع فروعنا النقابية الخمسين عبر الوطن، إلى الدعوة فورا لعقد جمعيات عامة استثنائية طارئة في غضون الأسبوع المقبل، والتشاور مع القواعد النضالية حول الأساليب الاحتجاجية التي سيتم تبنيها في المرحلة القادمة. مع رفع تقارير الجمعيات العامة إلى الأمانة العامة المكلفة بالتنظيم داخل المكتب الوطني.

7- فور وصول تقارير الجمعيات العامة، وبعد التنسيق مع أعضاء المكتب الوطني، سيتم تحديد تاريخ لعقد مجلس وطني طارئ، للدخول في حركة احتجاجية جديدة سيحدد تاريخها وأساليبها بعد التشاور مع أعضاء المجلس الوطني.

ما ضاع حق وراءه مطالب

عن المكتب الوطني/ المنسق الوطني

عبد الحفيظ ميلاط