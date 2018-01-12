المحكمة الإدارية تقضي بعدم شرعية اضراب 14 جانفي في الجامعات
قضت المحكمة الإدارية بعدم شرعية الإضراب المقرر مطلع الأسبوع القادم عبر كافة الجامعات الجزائرية من قبل تنظيمات نقابية. وفصلت اليوم المحكمة الإدارية في الدعوى الإستعجالية التي رفعتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ضد التنظيمات النقابية التي دعت إلى إضراب وطني مفتوح يوم 14 جانفي الحالي لشل الجامعة الجزائرية وهم المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي والنقابة الوطنية لموظفي الإدارة العمومية والإتحاد العام الطلابي الحر والإتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية. وجاء الحكم بالضيغة التنفيذية حيث يلزم الوزير أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي الوطني بتنفيذ هذا الأمر.وكانت التكتل النقابي أعلن يوم 24 ديسمبر الفارط دخوله في اضراب وطني، ودعا في هذا السياق جميع الأساتذة والطلبة والعمال والموظفين المشاركة بقوة في الحركة الاحتجاجية الموحدة.
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