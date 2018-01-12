

الفريق أحمد ڤايد صالح، ،في زيارة عمل للناحية العسكرية الرابعة بورقلة الفريق أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي في زيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الرابعة بورقلة



القضاء على المسلحين الذين هاجموا قاعدة “حميميم” أعلنت وزارة الدفاع الروسية انه تم القضاء على المسلحين الذين هاجموا قاعدة “حميميم” في سوريا، فيما أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا،



مفارز الجيش الوطني الشعبي مع حراس الحدود في حماد الاقتصاد الوطني ضبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع حراس الحدود،نهار امس الخميس بكل من برج باجي مختار وعين قزام/الناحية العسكرية 6، شاحنتين (02) و(17,5) طنا من المواد الغذائية



امن تيسمسيلت تفكيك شبكة إجرامية مختصة في سرقة المركبات تمكنت قوات الشرطة بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تيسمسيلت من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في تهريب المركبات و تفكيكها بورشات سرية تنشط عبر إقليمي



المحكمة الإدارية تقضي بعدم شرعية اضراب 14 جانفي في الجامعات قضت المحكمة الإدارية بعدم شرعية الإضراب المقرر مطلع الأسبوع القادم عبر كافة الجامعات الجزائرية من قبل تنظيمات نقابية. وفصلت اليوم المحكمة الإدارية في الدعوى الإستعجالية



وزير التجارة، السيد محمد بن مرادي سيكون حاضرا كضيف شرف في المعرض الدولي لبماكو في إطار مشاركة الجزائر كضيف شرف في المعرض الدولي لبماكو ( مالي)، في طبعته الثانية عشر ( 12)، المزمع عقده خلال الفترة الممتدة بين 13



الارهابي المكنى عبد الرحمان يسلم نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست سّلم إرهابي نفسه، ظهر اليوم 10 جانفي 2018، للسلطات العسكرية بالناحية العسكرية السادسة بتمنراست، بحوزته (01) مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف ومخزني (02) ذخيرة مملوئين.



وزير الداخلية نور الدين بدوي يعلن عن فتح تحقيق في قضية الإعتداء على الأطباء المقيمين تناقلت وسائل الاعلام اليوم، بان وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، نور الدين بدوي، اكد على ان هناك تحقيق جار في الأحداث التي رافقت إحتجاج