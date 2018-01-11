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11/01/2018 20:49:00

وزير التجارة، السيد محمد بن مرادي سيكون حاضرا كضيف شرف في المعرض الدولي لبماكو


في إطار مشاركة الجزائر كضيف شرف في المعرض الدولي لبماكو ( مالي)،  في طبعته الثانية عشر ( 12)، المزمع عقده خلال الفترة الممتدة بين 13 إلى 29 جانفي 2018، يترأس وزير التجارة، السيد محمد بن مرادي وفدا رفيع المستوى لحضور الافتتاح الرسمي لهذا المعرض الذي يشرف عليه رئيس جمهورية مالي السيد إبراهيمأبوبكركيتا.

تشارك الجزائر في هذه التظاهرة الاقتصادية بـ 89 مؤسسة من مختلف القطاعات على مساحة عرض إجمالية مقدرة بـ 1500 م2 .

 

 في إطار برنامج نشاطات المعرض الدولي لبماكو،نسجل عدة لقاءات بين الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة و غرفة التجارة المالية أيام 14،15 و 16 جانفي 2018 إضافة إلى يوم الجزائر أين يلتقي خلاله المتعاملون الاقتصاديون الجزائريون بنظرائهم الماليين للبحث في فرص التعاون و الشراكة.

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