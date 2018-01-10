الارهابي المكنى عبد الرحمان يسلم نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست





سّلم إرهابي نفسه، ظهر اليوم 10 جانفي 2018، للسلطات العسكرية بالناحية العسكرية السادسة بتمنراست، بحوزته (01) مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف ومخزني (02) ذخيرة مملوئين. ويتعلق الأمر بالمسمى "أ. عبدالله "، المكنى "عبد الرحمان".

تأتي هذه النتائج الميدانية لتؤكد مرة أخرى جاهزية واستعداد وحدات الجيش الوطني الشعبي المرابطة على الشريط الحدودي للبلاد، للتصدي لكل محاولات المساس بحرمة وسلامة التراب الوطني

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