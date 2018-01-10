وزير الداخلية نور الدين بدوي يعلن عن فتح تحقيق في قضية الإعتداء على الأطباء المقيمين
تناقلت وسائل الاعلام اليوم، بان وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، نور الدين بدوي، اكد على ان هناك تحقيق جار في الأحداث التي رافقت إحتجاج الأطباء المقيمين الايام الاخيرة الماضية بمستشفى مصطفى باشا وحسب ما صرح به وزير الداخلية في تصريح للصحافة عقب تقديمه لعرض حول تسوية ميزانية قطاعه لسنة 2015 أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، إن “هناك تحقيقات مفتوحة وجارية وسوف تحدد كل النقاط في هذه القضية”. وأوضح الوزير أن كل الأطباء الجزائريين بما فيهم المقيمون هم أبناء الجزائر، وقد وفرت لهم كل الإمكانيات ليصبحوا أطباء، مشددا على ضرورة رفع مطالب وانشغالات كل المواطنين والفئات المهنية بالحوار والتشاور. وأكد بدوي في ذات السياق بأن المؤسسات الدستورية مفتوحة أمام جميع المواطنين لعرض انشغالاتهم واقتراحاتهم شرط احترام قوانين هذه المؤسسات والهيئات، وهذا بتعليمات صارمة من طرف رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة.
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